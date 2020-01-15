Широков: «„Рубин“ должен выйти на другой уровень»

Экс-полузащитник сборной России поделился мнением о смене курса в казанском «Рубине».

— «Рубин» нас нередко удивляет. За последние лет пять клуб уже много раз менял курс. Посмотрим, что выйдет из нового варианта. В принципе, у них уже произошло очень качественное усиление в виде главного тренера Леонида Слуцкого и спортивного директора Олега Яровинского. Генеральный директор (Прим. – Рустем Сайманов) остался. Это отличный специалист, и он на своём месте.

— Есть надежда, что в этот раз всё не закончится, как в предыдущие?

— Посмотрим, что будет. В принципе сейчас пришли все русские — понятные специалисты. Думаю, «Рубин» может не весной, но во второй части года выстрелить. Клуб должен выйти на другой уровень. Наверное, приобретения грядущим летом будут немного другого уровня. Ну и команда должна прибавлять за счёт игры.

— Как думаете, Слуцкий вернулся в РПЛ другим тренером?

— Кстати, очень интересно будет понаблюдать за его работой. Наверное, во второй части нынешнего сезона «Рубин» настроится исключительно на то, чтобы остаться в Премьер-Лиге. А летом у тренера появится возможность воплощать какие-то новые идеи, играть в более атакующий футбол. В Казани на футбол ходит мало народу, но когда при Шаронове «Рубин» показывал зрелищную игру, трибуны заполнялись.