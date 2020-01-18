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Каземиро: «Мы можем хорошо играть и без мяча»

вчера, 23:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу над «Севильей» в матче 20-го тура Примеры.

Такие победы очень важны. Мы отдали много сил сегодня. Команда показала, что может хорошо играть и без мяча. Рады, что смогли победить. Эта победа укрепит нашу уверенность в себе.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответил Gelious
сегодня в 04:36
Очень показательны люди снизу. Мадрид настолько "тянут" судьи, что им приходится цепляться даже за спорные моменты подобные. Даже жалко немного их.
Не стоит обращать внимания! Как говорится - собаки лают, караван идёт!
gentlewolf
gentlewolf ответил Рома Олейник
сегодня в 02:10
Новый бомбардир "Реала" )) Надо форвардом ставить )
Хорошо бомбит!
Во всех отношениях бомбардир!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:05
Казим, да ты америки не открыл. Наши российские футболисты могут великолепно играть и без мяча, и без бутс и формы, и даже без поля.
А в новом виде спорта - фехтовании стульями - мы вообще первопроходцы и чемпионы!
vastudio
vastudio
сегодня в 01:36
Вот и играйте дальше всё время без мяча)))
Gelious
Gelious
вчера в 23:26
Очень показательны люди снизу. Мадрид настолько "тянут" судьи, что им приходится цепляться даже за спорные моменты подобные. Даже жалко немного их.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:07
без мяча можете,а вот без судьи не можете
ковка трофееф по алжирски)
_Inquisitor_
_Inquisitor_
вчера в 23:04
Не поспоришь - почему бы не отдать мяч, ежели за вас играют друзья со свистком, готовые отменить любой чистый гол соперника...
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 23:02
Новый бомбардир "Реала" )) Надо форвардом ставить )
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