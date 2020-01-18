Каземиро: «Мы можем хорошо играть и без мяча»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу над «Севильей» в матче 20-го тура Примеры.

Такие победы очень важны. Мы отдали много сил сегодня. Команда показала, что может хорошо играть и без мяча. Рады, что смогли победить. Эта победа укрепит нашу уверенность в себе.