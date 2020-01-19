«Рома» обыграла «Дженоа» в матче 20-го тура Серии А.
«Дженоа» (14) занимает 19-е место, «Рома» (38) расположилась на 4-й позиции.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Дженоа» - «Рома» 1:3 (1:2)
Голы: Пандев 45 - Юндер 6, Бираски 44 (автогол), Джеко 74
«Дженоа»: Перин, Бираски, Ромеро, Гольданига, Гильоне, Кассата (Фавилли 70), Шене, Стураро (Радованович 90+2), Баррека, Пандев, Санабрия (Кевин Агудело 86)
Главный тренер: Никола Давиде.
«Рома»: Лопес, Сантон (Четин 85), Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Верету (Кристанте 73), Диавара, Юндер (Перес 88), Пеллегрини, Клюйверт, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Верету 26, Ромеро 38, Кассата 61, Джеко 73, Лопес 81
Судья: Мареска Фабио.
В другом матче игрового дня «Интер» не смог обыграть «Лечче».