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Победа «Ливерпуля», осечки «Ман Сити» и «Лестера». Итоги 23-го тура АПЛ

сегодня, 21:26

Завершились матчи 23-го тура АПЛ.

«Уотфорд» - «Тоттенхэм» 0:0

«Саутгемптон» - «Вулверхэмптон» 2:3
Голы: Беднарек 15, Лонг 35 - Нету 53, Хименес 65 (пенальти), Хименес 76

«Норвич» - «Борнмут» 1:0
Гол: Пукки 33 (пенальти)

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» 2:2
Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)

«Вест Хэм» - «Эвертон» 1:1
Голы: Диоп 40 - Калверт-Льюин 44

«Брайтон» - «Астон Вилла» 1:1
Голы: Троссард 38 - Грилиш 75

«Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1
Голы: Габриэл Мартинелли 45 - Флек 83

«Ньюкасл» - «Челси» 1:0
Гол: Хэйден 90+4

«Бернли» - «Лестер» 2:1
Голы: Вуд 56, Вествуд 79 - Барнс 33

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 2:0
Голы: ван Дейк 14, Салах 90+3

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Все комментарии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 22:39
Ливерпуль вперед!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 21:48
Хороший тур
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 21:30
Ливерпуль молодцы! Так держать!!!!!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:28
И в следующем туре начинается рубка за 4-ку матчем Челси -Арсенал.Через тур Лестер-Челси и ТТХ-МС.
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