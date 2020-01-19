Победа «Ливерпуля», осечки «Ман Сити» и «Лестера». Итоги 23-го тура АПЛ

Завершились матчи 23-го тура АПЛ.
«Уотфорд» - «Тоттенхэм» 0:0
«Саутгемптон» - «Вулверхэмптон» 2:3
Голы: Беднарек 15, Лонг 35 - Нету 53, Хименес 65 (пенальти), Хименес 76
«Норвич» - «Борнмут» 1:0
Гол: Пукки 33 (пенальти)
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» 2:2
Голы: Кун Агуэро 82, Кун Агуэро 87 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (автогол)
«Вест Хэм» - «Эвертон» 1:1
Голы: Диоп 40 - Калверт-Льюин 44
«Брайтон» - «Астон Вилла» 1:1
Голы: Троссард 38 - Грилиш 75
«Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1
Голы: Габриэл Мартинелли 45 - Флек 83
«Ньюкасл» - «Челси» 1:0
Гол: Хэйден 90+4
«Бернли» - «Лестер» 2:1
Голы: Вуд 56, Вествуд 79 - Барнс 33
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 2:0
Голы: ван Дейк 14, Салах 90+3