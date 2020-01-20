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Сетьен: «Считаю, „Барселона“ провела прекрасный матч»

сегодня, 08:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился эмоциями после победы над «Гранадой» в своем дебютном матче на новом посту.

Считаю, мы провели прекрасный матч. Может быть, нам не хватало уверенности в первом тайме. «Гранада» хорошо играла в защите, да и погода была неприятной: дул ветер, сухое поле, это тормозило мяч. Я рад, что мы позволили сопернику ударить по воротам один раз первом тайме и один — во втором, когда мяч попал в штангу. Мы во многих аспектах провели хороший матч, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше играть у ворот соперника.

Месси сделал то, что делает всю жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:21
Важно как гном оценит.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:21
Сам себя хвалит.
neomessi
neomessi
сегодня в 08:18
Ну есть надежда, что игра наладиться.
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