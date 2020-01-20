Сетьен: «Считаю, „Барселона“ провела прекрасный матч»

Главный тренер «Барселоны» поделился эмоциями после победы над «Гранадой» в своем дебютном матче на новом посту.

Считаю, мы провели прекрасный матч. Может быть, нам не хватало уверенности в первом тайме. «Гранада» хорошо играла в защите, да и погода была неприятной: дул ветер, сухое поле, это тормозило мяч. Я рад, что мы позволили сопернику ударить по воротам один раз первом тайме и один — во втором, когда мяч попал в штангу. Мы во многих аспектах провели хороший матч, и я надеюсь, что постепенно мы добавим в движении и станем лучше играть у ворот соперника.

Месси сделал то, что делает всю жизнь. Такова реальность. Благодаря отличному пасу он перевернул ход неудачно складывавшегося для нас матча.