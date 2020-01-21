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Сёмин: «Нам надо быть более сконцентрированными в обороне»

сегодня, 10:11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал итоги первого контрольного матча железнодорожников на сборе в Испании против румынского «Стяуа» (3:3).

На что обратил внимание: курьезные моменты или голы? Обратил внимание на то и на другое, это присуще нам — вложить много труда для того, чтобы забить, а потом легко пропустить. Над этим мы должны работать. Нам надо быть более сконцентрированными в обороне. Проблемы всей команды в обороне есть.

Кверквелия? Думаю, что до того самого Кверквелии еще нужно время. А в целом он неплохо сыграл 90 минут, но по той причине, что у нас Мурило приболел. А так все должны были играть по 45 минут. Для Соломона получилась нагрузка больше, чем мы планировали.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 10:45
Это была всего лишь тренировочная игра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:16
Сёмин: «Нам надо быть более сконцентрированными в обороне....29-го февраля»
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