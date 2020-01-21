«Челси» - «Арсенал»: Ляказетт сыграет в атаке гостей

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на матч 24-го тура чемпионата Англии.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан.
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе, Озил, Габриэл Мартинелли, Ляказетт.
Ранее стали известны составы на матч «Эвертон» - «Ньюкасл».
Серъезно, всем критикам Абрахама нужно прописать просмотр игр Челси с Моратой или пухлым. А то я смотрю, оно как то подзабылось, как оно играется когда нап вообще не может попасть в ворота
Серъезно, всем критикам Абрахама нужно прописать просмотр игр Челси с Моратой или пухлым. А то я смотрю, оно как то подзабылось, как оно играется когда нап вообще не может попасть в ворота