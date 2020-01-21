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«Челси» - «Арсенал»: Ляказетт сыграет в атаке гостей

сегодня, 22:24
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на матч 24-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе, Озил, Габриэл Мартинелли, Ляказетт.

Ранее стали известны составы на матч «Эвертон» - «Ньюкасл».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 23:08
Ляказет не поможет.
dimagas2
dimagas2 ответил Медив
сегодня в 22:58
Лол, если вычесть забитые остальными пенки, то больше Абрахама забили только Ингс и Варди, и то на один мяч. С учетом того, что ему не создают десяток моментов за матч, как для Агуэро, то это довольно неплохой показатель. По показателям голы за минуты на поле он лучше Рэшфорда и Кейна... Серъезно, всем критикам Абрахама нужно прописать просмотр игр Челси с Моратой или пухлым. А то я смотрю, оно как то подзабылось, как оно играется когда нап вообще не может попасть в ворота
Да ладно, у Абрахама было 5 моментов в игре с сороками 3 из них по сути с убойных позиций но везде он то плохо группировался ,то недобежал,то рано начал бежать в общем помарки что стали сильно видны.
Медив
Медив ответил dimagas2
сегодня в 22:53
Все проблемы в атаке через Абрахама и его косяки,а все проблемы полузащиты через него.
Лол, если вычесть забитые остальными пенки, то больше Абрахама забили только Ингс и Варди, и то на один мяч. С учетом того, что ему не создают десяток моментов за матч, как для Агуэро, то это довольно неплохой показатель. По показателям голы за минуты на поле он лучше Рэшфорда и Кейна...
Серъезно, всем критикам Абрахама нужно прописать просмотр игр Челси с Моратой или пухлым. А то я смотрю, оно как то подзабылось, как оно играется когда нап вообще не может попасть в ворота
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 22:45
Ляказетт = играем без форварда, понятно
dimagas2
dimagas2 ответил Медив
сегодня в 22:29
Ну ок, проверим теорию, что все проблемы в атаке были из-за Маунта
Все проблемы в атаке через Абрахама и его косяки,а все проблемы полузащиты через него.
Медив
Медив
сегодня в 22:28
Ну ок, проверим теорию, что все проблемы в атаке были из-за Маунта
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