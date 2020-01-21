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«Ювентус» победил, «Интер» потерял очки. Итоги 20-го тура Серии А

сегодня, 00:45

Завершились матчи 20-го тура итальянской Серии А. 

«Лацио» - «Сампдория» 5:1 
Голы: Кайседо 7, Иммобиле 17 (пенальти), Иммобиле 20, Баштуш 54, Иммобиле 65 (пенальти) - Линетти 70 

«Сассуоло» - «Торино» 2:1 
Голы: Бога 61, Берарди 73 - Локателли 20 (автогол) 

«Наполи» - «Фиорентина» 0:2 
Голы: Кьеза 26, Влахович 74 

«Милан» - «Удинезе» 3:2 
Голы: Ребич 48, Эрнандес 71, Ребич 90+3 - Ларсен 6, Лазанья 85 

«Лечче» - «Интер» 1:1 
Голы: Манкосу 77 - Бастони 71 

«Брешиа» - «Кальяри» 2:2 
Голы: Торрегросса 27, Торрегросса 49 - Жоао Педро 20, Жоао Педро 68 (пенальти) 

«Болонья» - «Верона» 1:1 
Голы: Бани 20 - Борини 81 

«Дженоа» - «Рома» 1:3 
Голы: Пандев 45 - Юндер 5, Бираски 44 (автогол), Джеко 74 

«Ювентус» - «Парма» 2:1 
Голы: Роналду 43, Роналду 58 - Корнелиус 55 

«Аталанта» - СПАЛ 1:2 
Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60 

Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» обыграл «Рому», а «Интер» не сумел взять три очка в матче с «Аталантой».

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