«Ювентус» победил, «Интер» потерял очки. Итоги 20-го тура Серии А

сегодня, 00:45

Завершились матчи 20-го тура итальянской Серии А.

«Лацио» - «Сампдория» 5:1

Голы : Кайседо 7, Иммобиле 17 (пенальти), Иммобиле 20, Баштуш 54, Иммобиле 65 (пенальти) - Линетти 70

«Сассуоло» - «Торино» 2:1

Голы : Бога 61, Берарди 73 - Локателли 20 (автогол)

«Наполи» - «Фиорентина» 0:2

Голы : Кьеза 26, Влахович 74

«Милан» - «Удинезе» 3:2

Голы : Ребич 48, Эрнандес 71, Ребич 90+3 - Ларсен 6, Лазанья 85

«Лечче» - «Интер» 1:1

Голы : Манкосу 77 - Бастони 71

«Брешиа» - «Кальяри» 2:2

Голы : Торрегросса 27, Торрегросса 49 - Жоао Педро 20, Жоао Педро 68 (пенальти)

«Болонья» - «Верона» 1:1

Голы : Бани 20 - Борини 81

«Дженоа» - «Рома» 1:3

Голы : Пандев 45 - Юндер 5, Бираски 44 (автогол), Джеко 74

«Ювентус» - «Парма» 2:1

Голы : Роналду 43, Роналду 58 - Корнелиус 55

«Аталанта» - СПАЛ 1:2

Голы : Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60

Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» обыграл «Рому», а «Интер» не сумел взять три очка в матче с «Аталантой».