«Ювентус» победил, «Интер» потерял очки. Итоги 20-го тура Серии А

Завершились матчи 20-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» - «Сампдория» 5:1
Голы: Кайседо 7, Иммобиле 17 (пенальти), Иммобиле 20, Баштуш 54, Иммобиле 65 (пенальти) - Линетти 70
«Сассуоло» - «Торино» 2:1
Голы: Бога 61, Берарди 73 - Локателли 20 (автогол)
«Наполи» - «Фиорентина» 0:2
Голы: Кьеза 26, Влахович 74
«Милан» - «Удинезе» 3:2
Голы: Ребич 48, Эрнандес 71, Ребич 90+3 - Ларсен 6, Лазанья 85
«Лечче» - «Интер» 1:1
Голы: Манкосу 77 - Бастони 71
«Брешиа» - «Кальяри» 2:2
Голы: Торрегросса 27, Торрегросса 49 - Жоао Педро 20, Жоао Педро 68 (пенальти)
«Болонья» - «Верона» 1:1
Голы: Бани 20 - Борини 81
«Дженоа» - «Рома» 1:3
Голы: Пандев 45 - Юндер 5, Бираски 44 (автогол), Джеко 74
«Ювентус» - «Парма» 2:1
Голы: Роналду 43, Роналду 58 - Корнелиус 55
«Аталанта» - СПАЛ 1:2
Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60
Напомним, что в прошлом туре «Ювентус» обыграл «Рому», а «Интер» не сумел взять три очка в матче с «Аталантой».