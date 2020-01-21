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СПАЛ одержал волевую победу над «Аталантой»

сегодня, 00:44
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

СПАЛ обыграл «Аталанту» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Команда из Феррары набрала 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Аталанта» занимает пятое место (35 баллов).

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - СПАЛ 1:2 (1:0)
Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60

«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Кальдара (Муриэль 66), Паломино, де Рон, Фройлер (Джимсити 46), Пашалич, Госенс, Гомес (Малиновский 59), Иличич, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

СПАЛ: Бериша, Ционек, Викари, дос Сантос де Паоло, Эспето, Дабо, Миссироли, Валоти (Вальдифиори 78), Реца (Томович 85), Петанья, Ди Франческо (Флоккари 72)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Валоти 5, Викари 21, де Рон 40, Ди Франческо 45+1, Паломино 50

Удаление: Гасперини 90+7

Судья: Ла Пенна Федерико.

Напомним, что на прошлой неделе «Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 02:04
СПАЛ не спал сегодня
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:55
Гасперини должен безжалостно выбить этот расслабон из всех вместе и из каждого в отдельности.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Иван Пойлов
сегодня в 01:40
Вас,что пожелеть нужно или что?
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил juvenale
сегодня в 01:14
Играть в такой футбол и получать такие бабки вот это зло
juvenale
juvenale ответил Иван Пойлов
сегодня в 01:05
Как я ненавижу этот гомосячий вид спорта... Как тут вообще можно на что-то ставить?! Аталанта дома не может победить последнюю команду, Вест бромвич лидер не может дома даже забить утопающему Сток сити> Я в шоке за что им такие деньги платят
ставки зло
juvenale
juvenale
сегодня в 01:05
что же спал с картоном сделает
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 01:03
Как я ненавижу этот гомосячий вид спорта... Как тут вообще можно на что-то ставить?! Аталанта дома не может победить последнюю команду, Вест бромвич лидер не может дома даже забить утопающему Сток сити> Я в шоке за что им такие деньги платят
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:58
Спал был лучше - определенно.
Атланта была непохожа сама на себя . Сапата - эгоист конченный , его жадность и привела к поражению.
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 00:53
СПАЛ с победой!
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 00:52
Хозяевам нужно было играть в футболках с надписью pirelli, глядишь, по привычке подсобили бы люди в жёлтом.
LOpp
LOpp
сегодня в 00:50
Геннадий Орлов: победил СПАЛ, потому что Зенит тренировал СПАЛетти
Asper
Asper
сегодня в 00:46
Мда, неожиданно бергамаски обделались
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:45
Вот так матч выдал Спал! Ничего не скажеш, красавцы!!
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