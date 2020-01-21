СПАЛ одержал волевую победу над «Аталантой»

сегодня, 00:44

СПАЛ обыграл «Аталанту» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Команда из Феррары набрала 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Аталанта» занимает пятое место (35 баллов).

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - СПАЛ 1:2 (1:0)

Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60

«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Кальдара (Муриэль 66), Паломино, де Рон, Фройлер (Джимсити 46), Пашалич, Госенс, Гомес (Малиновский 59), Иличич, Сапата

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

СПАЛ : Бериша, Ционек, Викари, дос Сантос де Паоло, Эспето, Дабо, Миссироли, Валоти (Вальдифиори 78), Реца (Томович 85), Петанья, Ди Франческо (Флоккари 72)

Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Валоти 5, Викари 21, де Рон 40, Ди Франческо 45+1, Паломино 50

Удаление: Гасперини 90+7

Судья: Ла Пенна Федерико.

Напомним, что на прошлой неделе «Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче 1/8 финала Кубка Италии.