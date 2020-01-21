СПАЛ одержал волевую победу над «Аталантой»

СПАЛ обыграл «Аталанту» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Команда из Феррары набрала 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Аталанта» занимает пятое место (35 баллов).
Бергамо, стадион Атлети Адзурри
«Аталанта» - СПАЛ 1:2 (1:0)
Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60
«Аталанта»: Спортиелло, Толой, Кальдара (Муриэль 66), Паломино, де Рон, Фройлер (Джимсити 46), Пашалич, Госенс, Гомес (Малиновский 59), Иличич, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
СПАЛ: Бериша, Ционек, Викари, дос Сантос де Паоло, Эспето, Дабо, Миссироли, Валоти (Вальдифиори 78), Реца (Томович 85), Петанья, Ди Франческо (Флоккари 72)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Валоти 5, Викари 21, де Рон 40, Ди Франческо 45+1, Паломино 50
Удаление: Гасперини 90+7
Судья: Ла Пенна Федерико.
Напомним, что на прошлой неделе «Аталанта» проиграла «Фиорентине» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Атланта была непохожа сама на себя . Сапата - эгоист конченный , его жадность и привела к поражению.
Атланта была непохожа сама на себя . Сапата - эгоист конченный , его жадность и привела к поражению.