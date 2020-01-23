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Семак может покинуть «Зенит» из-за недовольства совета директоров

сегодня, 15:07

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Совет директоров петербургского клуба не доверяет 43-летнему специалисту, так как считает, что он не способен достигать высоких целей в еврокубках.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом.

Ранее Семак выразил недовольство решением отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в «Сочи». 

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:32
Спросили--бы, сколько не доверяет этому совету директоров!Сколько футболистов Зенита всех составов отстегивают Миллеру от зарплаты.Там можно сидеть в ведомости хоть до 35 лишь бы не забывать часть зарплаты заносить.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:30
Надо было воров в законе слушать,а не первоходка Кокорина.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:28
А сколько песен хвалебных было спето??? Игроков то не Семак набирал. Мужик только начал разгребать "мусор" , а с него уже требуют результат??? Чемпионом станут, могут и кубок взять. Ну а ЛЧ нашим клубам пока не по зубам!!!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Project Pandora
сегодня в 16:28
Скоро значит увидим, как все поклонники Семака переобуться и будут говорить, что он не тянул ))
Ты -то похоже уже в эти лапти обулся если веришь что таких будет навалом.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 16:28
Беги Богданыч.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:24
С этим я согласен, физрук Сережа не нужен.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 16:20
Кононова берите ща он в риге еще опыта понаберется
Project Pandora
Project Pandora ответил Олег Гутченко 2
сегодня в 16:17
"Великий зенит" утка.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:14
Все идет к разрыву отношений.
beefs
beefs
сегодня в 16:14
Во дела, не все прекрасно в газпромовском королевстве...
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:13
Скоро значит увидим, как все поклонники Семака переобуться и будут говорить, что он не тянул ))
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 16:09
Молодец Кокоша.
Вертел он истинно русских Ротенберга и Миллера на шесте.
Семак до кучи под замес попал, ибо не надо было поддакивать СБГ-банде.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 16:05
Совет директоров сами себя лучше разогнали бы. Вам какого тренера не поставь один хрен беда в Европе.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:05
Опять на Кокорине сошёлся клином белый свет.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:03
Зачем Зениту тренер , Миллер сам может производить замены !
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 16:01
Физрук без работы не останется, поедет в Сочи с кокошкой.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
сегодня в 16:01
Миллер в википедии прочитал значение слова - хайпится и понеслась )))
Он по пьяни голосовой в гугле кричал, там вместо "хайп" высветилось "зашквар", а он и не понял, вот и понеслось......
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:01
Это будет ошибкой
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:59
Дзюба пришел и развалил Зенит !
Pashok00786
Pashok00786 ответил Faustello
сегодня в 15:58
Вау, динамика развития зимней паузы в Зените мне нравиться,надеюсь они там все перегрызутся, трениться забьют и просрут всю весну, а мы с парнями из Локо, ЦСКА и Ростова разыграем чемпионство! )))
Ага щаз чемпионство им ...только Краснодар ..Только Быки!!!!
Faustello
Faustello ответил Байкал-38
сегодня в 15:58
Многие сейчас бы добавили: "РАСФОРМИРУЮТ" А если серьёзно, то это конкретный зашквар, я даже у Спартака такого не помню!!! Я если честно в шоке!!! Из ничего устроили бурю в стакане.....
Миллер в википедии прочитал значение слова - хайпится и понеслась )))
Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
сегодня в 15:57
Вау, динамика развития зимней паузы в Зените мне нравиться,надеюсь они там все перегрызутся, трениться забьют и просрут всю весну, а мы с парнями из Локо, ЦСКА и Ростова разыграем чемпионство! )))
Многие сейчас бы добавили: "РАСФОРМИРУЮТ"
А если серьёзно, то это конкретный зашквар, я даже у Спартака такого не помню!!! Я если честно в шоке!!! Из ничего устроили бурю в стакане.....
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
сегодня в 15:53
Семак может покинуть «Зенит» может покинуть, а может не покинуть. пока это только домыслы журналистов
Ну так и я с точностью до 100% не говорил об этом. Я лишь предположил и к тому же привёл доводы к этом. А потом просочилась эта информация в точь в точь, причём данные выводы я сделал ещё до этой статьи. Совпадения? Не думаю, это наверное логичное мнение.
Скорее всего Семака летом уволят, но возможно он сам подаст в отставку, ну если конечно он мужик, а не тряпка.
Надеюсь сегодняшняя беседа даст тебе повод задуматься, а не писать всякую.. основываясь только на заголовке. Успехов в аналитике и грамотных комментариев, но и юмор не стоит забывать, только по делу и адекватный и весёлый!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 15:53
Вау, динамика развития зимней паузы в Зените мне нравиться,надеюсь они там все перегрызутся, трениться забьют и просрут всю весну, а мы с парнями из Локо, ЦСКА и Ростова разыграем чемпионство! )))
LOpp
LOpp ответил Байкал-38
сегодня в 15:45
Ну вот видишь мои мысли стали материализоваться! Всё как я и говорил. Ну а там посмотрим, что получится. Так, что думай и совершенствуй аналитику!
Семак может покинуть «Зенит»


может покинуть, а может не покинуть.
пока это только домыслы журналистов
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:43
Нужны подробности что творится в Зените !)
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
сегодня в 15:43
Кокорин красавчик! только откинулся и сразу же начал раскачивать СБГ-лодку
Ну вот видишь мои мысли стали материализоваться! Всё как я и говорил. Ну а там посмотрим, что получится.
Так, что думай и совершенствуй аналитику!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 15:40
Совет директоров -в отставку!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 15:40
Трешь какой то, и это образцово показательный клуб пуйла и его свиты, да ну 3. я за условный Шииник или УФУ по переживаю.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:39
Чем недовольны совет директоров? Взяли молодого неопытного тренера и хотели что он сразу добился успехов в лиге чемпионов? Как же далеки они от футбола...
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