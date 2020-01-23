Семак может покинуть «Зенит» из-за недовольства совета директоров

сегодня, 15:07

Главный тренер «Зенита» может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Совет директоров петербургского клуба не доверяет 43-летнему специалисту, так как считает, что он не способен достигать высоких целей в еврокубках.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом.

Ранее Семак выразил недовольство решением отдать нападающего в аренду в «Сочи».