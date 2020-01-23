Семак может покинуть «Зенит» из-за недовольства совета директоров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду по окончании текущего сезона.
Совет директоров петербургского клуба не доверяет 43-летнему специалисту, так как считает, что он не способен достигать высоких целей в еврокубках.
Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
Ранее Семак выразил недовольство решением отдать нападающего Александра Кокорина в аренду в «Сочи».
Вертел он истинно русских Ротенберга и Миллера на шесте.
Семак до кучи под замес попал, ибо не надо было поддакивать СБГ-банде.
Вертел он истинно русских Ротенберга и Миллера на шесте.
Семак до кучи под замес попал, ибо не надо было поддакивать СБГ-банде.
А если серьёзно, то это конкретный зашквар, я даже у Спартака такого не помню!!! Я если честно в шоке!!! Из ничего устроили бурю в стакане.....
А если серьёзно, то это конкретный зашквар, я даже у Спартака такого не помню!!! Я если честно в шоке!!! Из ничего устроили бурю в стакане.....
Скорее всего Семака летом уволят, но возможно он сам подаст в отставку, ну если конечно он мужик, а не тряпка.
Надеюсь сегодняшняя беседа даст тебе повод задуматься, а не писать всякую.. основываясь только на заголовке. Успехов в аналитике и грамотных комментариев, но и юмор не стоит забывать, только по делу и адекватный и весёлый!!!
Скорее всего Семака летом уволят, но возможно он сам подаст в отставку, ну если конечно он мужик, а не тряпка.
Надеюсь сегодняшняя беседа даст тебе повод задуматься, а не писать всякую.. основываясь только на заголовке. Успехов в аналитике и грамотных комментариев, но и юмор не стоит забывать, только по делу и адекватный и весёлый!!!
может покинуть, а может не покинуть.
пока это только домыслы журналистов
может покинуть, а может не покинуть.
пока это только домыслы журналистов
Так, что думай и совершенствуй аналитику!
Так, что думай и совершенствуй аналитику!