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Гапонов: «Кононов – сдержанный человек, но иногда мог наорать. Даже матом»

сегодня, 15:01

Защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми работал в клубе.

Каррера мне показался сильным мотиватором – перед играми прилично заряжал команду. Очень эмоционально толкал речи в раздевалке. Это, видимо, отличительная черта европейцев. Тедеско тоже эмоциональный. Про Рианчо не скажу – не тренировался у него. После ухода Карреры молодых к первой команде перестали подпускать.

Кононов – совсем другой по темпераменту. Сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он «пихал» дважды. И оба раза – мне… За «косяки» на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжевывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть.    

Отметим, что ранее о Кононове высказался полузащитник «Спартака» Гуус Тиль.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:07
Уже не актуально, Кононов сейчас в СНГ затерялся, пусть там и остаётся.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 15:26
После свиней любой матом начнет крыть.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:11
Да быть такого не может, он интеллигент.
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