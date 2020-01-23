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Арустамян: «С игровой точки зрения аренда Кокорина в „Сочи“ будет полезна»

сегодня, 17:52

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян порассуждал о ситуации вокруг возможной аренды нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Возможная аренда в «Сочи» не сенсация, он же не в «Спартак» или ЦСКА может уйти. У Сочи почти весь состав из «Зенита».

Обратно Кокорин уже не вернется? По-моему, даже потенциальный отъезд Кокорина в «Сочи» не говорит, что он не продлит контракт с «Зенитом». Просто если Александр окажется в Сочи, эти полгода будет играть регулярно и с меньшим давлением. Сам Кокорин говорил, что «Зенит» поддержал его во время года в тюрьме, что он благодарен клубу и никогда не пойдет на конфликт.

Возможно, и с игровой точки зрения аренда Кокорина в «Сочи» будет полезна — учитывая конкуренцию в атаке «Зенита» и то, что Кокорин не играл в футбол полтора года. Хотя Семак действительно хотел его оставить и рассчитывает на него.

Ранее появилась информация, что наставник «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб из-за разногласий по ситуации с Кокориным.

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Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 18:04
Вот Нобель и вперед! сочи ждет таких как ты!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:03
Шнобель как был шнобелем так им и останется.
Какая игровая практика? Кокорин уже всей своей карьерой доказал, что ему бабло важнее. И даже тюрьма, зона его не перевоспитала.
Ему нужны по мимо зарплаты, а она в Сочи будет намного меньше, так ещё и премиальные за победы и возможное чемпионство. Кокорин несёт огромные потери, на лавке он заработает в разы больше.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:02
Нобель и сюда сунул свой шнобель...
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