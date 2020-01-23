Арустамян: «С игровой точки зрения аренда Кокорина в „Сочи“ будет полезна»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян порассуждал о ситуации вокруг возможной аренды нападающего «Зенита» в «Сочи».

Возможная аренда в «Сочи» не сенсация, он же не в «Спартак» или ЦСКА может уйти. У Сочи почти весь состав из «Зенита».

Обратно Кокорин уже не вернется? По-моему, даже потенциальный отъезд Кокорина в «Сочи» не говорит, что он не продлит контракт с «Зенитом». Просто если Александр окажется в Сочи, эти полгода будет играть регулярно и с меньшим давлением. Сам Кокорин говорил, что «Зенит» поддержал его во время года в тюрьме, что он благодарен клубу и никогда не пойдет на конфликт.

Возможно, и с игровой точки зрения аренда Кокорина в «Сочи» будет полезна — учитывая конкуренцию в атаке «Зенита» и то, что Кокорин не играл в футбол полтора года. Хотя Семак действительно хотел его оставить и рассчитывает на него.