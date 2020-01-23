Гапонов: «Тедеско на всех тренировках почти всегда бежит впереди всех»

Защитник московского «Спартака» рассказал об участии в тренировочном процессе наставника красно-белых .

В России тоже в тренеры часто идут люди, которые не играли. Иной раз элементарных вещей не понимают. А Тедеско производит впечатление человека, который всю жизнь играл в футбол: всё знает, всё понимает, всё рассказывает. С мячом неплох. Никогда раньше не видел, чтобы главный тренер участвовал в функциональных тренировках команды. Наш – участвует и почти всегда бежит впереди всех.