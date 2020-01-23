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Гапонов: «Тедеско на всех тренировках почти всегда бежит впереди всех»

сегодня, 17:37

Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал об участии в тренировочном процессе наставника красно-белых Доменико Тедеско.

В России тоже в тренеры часто идут люди, которые не играли. Иной раз элементарных вещей не понимают. А Тедеско производит впечатление человека, который всю жизнь играл в футбол: всё знает, всё понимает, всё рассказывает. С мячом неплох. Никогда раньше не видел, чтобы главный тренер участвовал в функциональных тренировках команды. Наш – участвует и почти всегда бежит впереди всех.

Ранее Гапонов рассказал о методах бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:55
Тарасовский гапон считает, что в России тренеров нет и только фриц, которого привёл цорн настоящий тренер, поэтому барахтаесь на 10 месте а тедеско пусть бегает впереди.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 17:48
Никто в этом не сомневался, всякому сброду, который Федун набрал в команду, настолько лень конечностями двигать, что их и немецкий физрук обгоняет)) Да мы это и на поле видим))
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