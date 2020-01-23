Касорла: «Хотел бы сыграть за „Арсенал“ перед завершением карьеры»

Экс-полузащитник «Арсенала» Санти Касорла, ныне выступающий за «Вильярреал», заявил, что перед завершением карьеры хотел бы еще раз сыграть за лондонский клуб.
Касорла выступал в «Арсенале» с 2012 по 2018 год и провел 180 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 45 голевых передач.
Не знаю насчет подобной возможности, но я хотел бы сыграть еще один матч за «Арсенал» перед завершением карьеры. Сильно сожалею, что не смог должным образом попрощаться с клубом.
«Арсенал» был самым большим клубом, за который я играл. Горжусь тем, что был футболистом «Арсенала». Моя благодарность болельщикам «Арсенала», которые поддерживали меня даже после того, как я покинул клуб. Я хотел бы снова быть частью семьи «канониров» в будущем.