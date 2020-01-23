Касорла: «Хотел бы сыграть за „Арсенал“ перед завершением карьеры»

сегодня, 22:14

Экс-полузащитник «Арсенала» , ныне выступающий за «Вильярреал», заявил, что перед завершением карьеры хотел бы еще раз сыграть за лондонский клуб.

Касорла выступал в «Арсенале» с 2012 по 2018 год и провел 180 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 45 голевых передач.