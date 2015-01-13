Калиниченко: "Давно было понятно, что Широков уйдет из «Спартака»

1421164140

13 января 2015, 18:49

- Давно было понятно, что Роман уйдет. Сегодня просто пришло подтверждение. Так сразу и не поймешь, как к такому трансферу относиться… С одной стороны, жаль. С другой — останься Широков в «Спартаке» с негативным настроем, было бы еще хуже для команды. Очевидно, что Роман не нашел с Якином общего языка. Аренда – это компромисс. Широков решил подождать полгодика, посмотреть, что будет дальше… Его возвращение в «Спартак» будет означать очередную революцию со сменой тренера. Все будет начинаться сначала. Этого тоже не хочется, надоело.