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«Арсенал» сыграл вничью с девятой командой чемпионата Сербии

сегодня, 19:09
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Младост (Лучани)МладостМатч завершен

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с сербским футбольным клубом «Младост» в контрольном поединке.

«Арсенал» Т (Россия) - «Младост» Л (Сербия) 2:2 (2:0)
Голы: Ткачев 36, Кангва 38 (пенальти) - Божович 53, Божович 80.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Григалава 45), Беляев (Денисов 45), Володько (Альварес 45), Бауэр (Сокол 45), Пантелеев (Ткачев 45), Ломовицкий (Костадинов 45), Громыко (Чаушич 45), Кангва (Ковалев 45), Банда (Луценко 45), Тудорие (Лесовой 45).

Ранее «Краснодар» обыграл чешский «Яблонец» в товарищеской встрече.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:21
Нормальный результат...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:15
Тренировка, не важно с командой какого места чемпионата Сербии.
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