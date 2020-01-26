«Арсенал» сыграл вничью с девятой командой чемпионата Сербии

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с сербским футбольным клубом «Младост» в контрольном поединке.
«Арсенал» Т (Россия) - «Младост» Л (Сербия) 2:2 (2:0)
Голы: Ткачев 36, Кангва 38 (пенальти) - Божович 53, Божович 80.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Григалава 45), Беляев (Денисов 45), Володько (Альварес 45), Бауэр (Сокол 45), Пантелеев (Ткачев 45), Ломовицкий (Костадинов 45), Громыко (Чаушич 45), Кангва (Ковалев 45), Банда (Луценко 45), Тудорие (Лесовой 45).
Ранее «Краснодар» обыграл чешский «Яблонец» в товарищеской встрече.