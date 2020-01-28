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Ярошик: «Ожидал, что Комличенко переберётся в Россию»

сегодня, 09:35

 Бывший чешский футболист Иржи Ярошик прокомментировал переход российского нападающего Николая Комличенко из чешского клуба «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

Ожидал, что Комличенко переберётся в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера.

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beefs
beefs
сегодня в 10:45
Хотелось бы, чтобы продолжил забивать в России...
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