Ярошик: «Ожидал, что Комличенко переберётся в Россию»

Бывший чешский футболист прокомментировал переход российского нападающего из чешского клуба «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

Ожидал, что Комличенко переберётся в Россию. Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера.