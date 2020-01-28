ГлавнаяНовости

Силаш: «Я не могу подтвердить переход Фернандеша в „Ман Юнайтед“»

сегодня, 10:33

Главный тренер «Спортинга» Силаш прокомментировал возможный переход полузащитника Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Я не могу подтвердить этот переход. Я бы хотел, чтобы он остался с нами. 

В данный момент я не знаю, останется он или нет, но я бы хотел рассчитывать на него, по крайней мере, хотя бы до конца сезона. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Киоун: «„Арсеналу“ нужен центральный защитник»
Сегодня, 10:28 Комментарии0
Ярошик: «Ожидал, что Комличенко переберётся в Россию»
Сегодня, 09:35 Комментарии1
Президент «Атлетико»: «Мы ни капли не сомневаемся в Симеоне»
Сегодня, 07:48 Комментарии4
Дель Боске: «Я был очень удивлён отставкой Вальверде»
Сегодня, 06:37 Комментарии4
Куртуа: «В этом сезоне мы можем выиграть все трофеи»
Сегодня, 05:20 Комментарии12
Бартомеу: «Я не обеспокоен поражением от „Валенсии“»
Сегодня, 04:20 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответил VeniaminS
сегодня в 10:47
Почему сгорают неиспользованные трансферы ?
Добрый день.
Таковы правила. На каждый новый день, даётся один трансфер, а использовать или нет, дело Ваше. Накопительной системы на не использованных трансферов нет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:38
Почему сгорают неиспользованные трансферы ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100