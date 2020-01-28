Силаш: «Я не могу подтвердить переход Фернандеша в „Ман Юнайтед“»

Главный тренер «Спортинга» Силаш прокомментировал возможный переход полузащитника в «Манчестер Юнайтед».

Я не могу подтвердить этот переход. Я бы хотел, чтобы он остался с нами.

В данный момент я не знаю, останется он или нет, но я бы хотел рассчитывать на него, по крайней мере, хотя бы до конца сезона.