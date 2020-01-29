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Сульшер: «Погба очень хочет играть в футбол»

сегодня, 08:31

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике команды Поле Погба, восстанавливающемся после операции.

У Поля получается ужасный сезон из-за травм. Он очень хочет играть в футбол. Трудно говорить о том, когда вернется игрок, когда у него серьезная травма. Он любит играть, он любит и просто тренироваться тоже, и это не оставляет его в покое. Я вижу парня, которому надоело получать травмы. Поль всегда был настоящим профессионалом. У меня нет сомнений в том, что когда он вернется, он будет наслаждаться собой.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:24
Так хочет, что с кровати не вылазит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:19
Снова Сульшер насмешил с зулусом.
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