Сульшер: «Погба очень хочет играть в футбол»

Наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о полузащитнике команды , восстанавливающемся после операции.

У Поля получается ужасный сезон из-за травм. Он очень хочет играть в футбол. Трудно говорить о том, когда вернется игрок, когда у него серьезная травма. Он любит играть, он любит и просто тренироваться тоже, и это не оставляет его в покое. Я вижу парня, которому надоело получать травмы. Поль всегда был настоящим профессионалом. У меня нет сомнений в том, что когда он вернется, он будет наслаждаться собой.