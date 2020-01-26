Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе

сегодня, 19:02

Форвард «Барселоны» окончательно восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. При этом, по данным испанских СМИ , нападающий не выйдет на поле в ближайших матчах «Барсы». Его возвращение ожидается в поединке с «Хетафе». Встреча состоится 15 февраля в рамках 24-го тура Примеры.