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Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе

сегодня, 19:02

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле окончательно восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. При этом, по данным испанских СМИ, нападающий не выйдет на поле в ближайших матчах «Барсы». Его возвращение ожидается в поединке с «Хетафе». Встреча состоится 15 февраля в рамках 24-го тура Примеры.

Дембеле травмировался в матче с дортмундской «Боруссией» в пятом туре группового этапа ЛЧ (3:1). Форвард восстанавливался в Катаре и, завершив лечение, вернулся в расположение «Барселоны» в текущем месяце.

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