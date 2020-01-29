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Ребров рассказал, почему продлил контракт со «Спартаком»

сегодня, 10:18

Голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал свое решение продлить контракт с московским клубом.

35 лет! Новый контракт?! Зачем?! Почему? Этим вопросом за последние пару дней задавались и некоторые журналисты, и так называемые хейтеры. Лакмусовая бумажка для меня то, что мои партнёры, тренерский штаб и руководство единым порывом поддержали это решение.

Итак, я отвечу, зачем. В первую очередь затем, что я нужен команде, клубу. Для меня это самое важное чувствовать себя нужным, занимаясь любимой работой в родной команде. Да, сейчас я уже не на первых ролях. Но это обычный процесс, всему своё время. За неполные 9 лет в команде я пережил разное. От 3-го вратаря до капитана команды и вызова в национальную сборную. От тяжёлых травм до звания чемпиона России и обладателя Суперкубка России.

Для меня этот контракт — очередной вызов, чтобы стать сильней самому и помочь быть сильнее молодым партнёрам. Но просто стоять рядом и говорить, куда бежать и что делать, не получится. Я должен своим примером на тренировках показывать, каким потом достигаются победы. Как непросто бывает в дни поражений. После ошибок нельзя отчаиваться, нужно вставать и идти дальше, чтобы наш клуб был на самом верху! И самому в любой момент быть готовым выйти на поле и подменить ребят. А это тоже не так просто, держать себя в тонусе без постоянной игровой практики. Но я готов к такой роли.

Это жизнь, моя футбольная жизнь и мой путь. Я рад, что этот путь продолжается, и я сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба, партнёров по команде и, конечно же, болельщиков команды. Спасибо за ваши тёплые сообщения, доверие. Мне всё это дорого и даёт силы работать дальше и идти вперёд! Так что, я вам ещё пригожусь.

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Все комментарии
wigbor
wigbor
сегодня в 11:08
Пойло в тарасовке вкусное.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 10:53
Рассмешили слова про единый порыв, осталось только сказать Слава руководству Спартака
Багор
Багор
сегодня в 10:51
Болтовня, только из-за бабла остался.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:47
Зачем он?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 10:45
Бла-бла-бла... Да просто ещё не всё штанги в Тарасовке отполировал. Опять-таки, подвиг Семьлихова покоя не даёт...😜
makkie
makkie
сегодня в 10:41
Ребров-философ!
Если не будет выходить на поле, пусть хоть молодых киперов учит - дядьки тоже нужны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:39
Ну продлил ...и продлил...
Зачем трехтомник то оправдательный сочинять...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:35
Как игрок Ребров себя уже исчерпал. Но он патриот клуба и наверно сможет ещё принести пользу команде
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 10:29
Не хочется переквалифицироваться в управдомы.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:29
Платят деньги, не выгоняют, играть не требуют... Лепота.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:27
Почему??? Да патамушта)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:24
Да просто больше никому не нужен
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