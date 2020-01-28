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Рахимич: «Чалову лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным „Челси“»

сегодня, 20:35

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об атакующих игроках ЦСКА, а также коснулся слухов об уходе Федора Чалова в один из клубов АПЛ.

Нападающий топ-уровня команде не помешал бы. Но ЦСКА уже купил молодого парня из Белоруссии — Илью Шкурина. Его возможности наверняка хорошо известны Виктору Ганчаренко. Не исключено, что с появлением Шкурина необходимость покупки Соболева отпала.

Чалова к молодежи причислять уже нельзя. Он длительное время держит высокий уровень, много забивает, уже считается кандидатом в первую сборную России. Хотя опыт лишним не бывает. Безусловно, Соболев — тоже интересный вариант.

Чалова продадут в Англию? Я читал новости об интересе «Челси», но не знаю, насколько они правдивы. Да и не только про лондонский клуб писали… Надо ли Чалову ехать в АПЛ? Если есть реальная перспектива играть, то, конечно, имеет смысл рискнуть. Главное — не сесть на скамейку. Гораздо лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным «Челси».

Тем временем Чалов был признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:21
ну уж нет пусть едет не важно куда)))))))))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:19
Рахимич прав. Рано Федору в Челси. Надо для начала хотя бы во второй раз стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 21:19
Знатное бревно.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 21:15
Это любой козе понятно, но другого способа пропиарить игрока для продажи, кроме как распускать слухи об интересе к нему топ-клубов, у коней нет.
Cremen
Cremen
сегодня в 21:13
Основной форвард ЦСКА с трудом в ворота попадает, какая там АПЛ, может быть, если только в Ференцварош кто возьмет или в Шкендию.
anfield1984
anfield1984
сегодня в 21:03
Конечно, лучше играть в стаде с панокопытными, чем тренироваться со львами.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:50
Хороший Совет - Рекомендация !!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:40
Рахимич дело говорит!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:40
Элвер,ты хотел,видимо,сказать :Немного забивал,но перестал???
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:39
Чалвиньо всех порвет в АПЛ,по 50 голов в год будет клепать))
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