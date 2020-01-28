Рахимич: «Чалову лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным „Челси“»

Бывший полузащитник ЦСКА поделился мнением об атакующих игроках ЦСКА , а также коснулся слухов об уходе в один из клубов АПЛ .

Нападающий топ-уровня команде не помешал бы. Но ЦСКА уже купил молодого парня из Белоруссии — Илью Шкурина. Его возможности наверняка хорошо известны Виктору Ганчаренко. Не исключено, что с появлением Шкурина необходимость покупки Соболева отпала.

Чалова к молодежи причислять уже нельзя. Он длительное время держит высокий уровень, много забивает, уже считается кандидатом в первую сборную России. Хотя опыт лишним не бывает. Безусловно, Соболев — тоже интересный вариант.