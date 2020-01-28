Рахимич: «Чалову лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным „Челси“»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об атакующих игроках ЦСКА, а также коснулся слухов об уходе Федора Чалова в один из клубов АПЛ.
Нападающий топ-уровня команде не помешал бы. Но ЦСКА уже купил молодого парня из Белоруссии — Илью Шкурина. Его возможности наверняка хорошо известны Виктору Ганчаренко. Не исключено, что с появлением Шкурина необходимость покупки Соболева отпала.
Чалова к молодежи причислять уже нельзя. Он длительное время держит высокий уровень, много забивает, уже считается кандидатом в первую сборную России. Хотя опыт лишним не бывает. Безусловно, Соболев — тоже интересный вариант.
Чалова продадут в Англию? Я читал новости об интересе «Челси», но не знаю, насколько они правдивы. Да и не только про лондонский клуб писали… Надо ли Чалову ехать в АПЛ? Если есть реальная перспектива играть, то, конечно, имеет смысл рискнуть. Главное — не сесть на скамейку. Гораздо лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным «Челси».
Тем временем Чалов был признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе.