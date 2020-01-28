ГлавнаяНовости

Азмун: «Мой жеребец – как „Зенит“: вряд ли у него есть конкуренты в России»

вчера, 23:38

 Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнил своего коня с петербургским клубом.

Для нашего народа лошади всегда на первом месте, так что моё увлечение естественно. Я принимаю активное участие в жизни своих лошадей. Если я перестану контролировать, то всё разрушится очень быстро. А контролировать я стараюсь каждый день. У меня в Иране есть специальный человек, который наблюдает за всей работой и передаёт мне информацию.

Мой лучший жеребец — Серик — выиграл всё в Иране. Было ли желание привезти его на соревнования в Россию? Честно говоря, я не думаю, что у него есть конкуренты в России. Чтобы вы понимали, Серик — это как «Зенит». А остальные — «Локомотив», «Спартак» и так далее.

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рахимич: «Чалову лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным „Челси“»
Вчера, 20:35 Комментарии25
Сёмин: «Иск к Геркусу? Это не мой вопрос – не знаю никаких нюансов»
Вчера, 20:10 Комментарии8
Геркус – об иске «Локомотива»: «Мне скрывать нечего»
Вчера, 20:05 Комментарии10
Кобелев: «Кокорину нельзя прозябать во второй лиге»
Вчера, 19:54 Комментарии20
В «Локомотиве» прокомментировали исковое заявление к Геркусу
Вчера, 19:38 Комментарии6
Тихонов: «Кокорин – украшение чемпионата России. Нельзя его терять»
Вчера, 18:48 Комментарии38
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:29
С подключением. Для твоей команды уже давно зенит самый страшный соперник, и главное дерби у вас с ним. И нормальные кони как раз такой юмор оценили:)
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:25
Ты сам всему Соккеру помогал против всех, кроме спартака. С себя начни
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер
сегодня в 00:24
Не позорил бы лошадей. Кстати, надо показать тому, кто ему даёт на лошади кататься, его удар нашего Вани. Тогда его лицензии лишат!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
сегодня в 00:22
После таких комментариев не рассчитывайте на помощь нормальных армейцев. Хотя некоторые готовы на всё что угодно, лишь бы против Зенита....
Trepanator
Trepanator
сегодня в 00:17
Зенит и Серик с иранского на русский переводится как обделавшийся.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 00:16
Перевёл фарси в гуглтранслейте?
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Footbolista
сегодня в 00:16
С думбия)
4RT
4RT
сегодня в 00:08
Бывший жеребец, Серек Семак,теперь на трубе скачет
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:01
этому коневоду надо было в ЦСКА играть
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:52
С кем это он, с Акинфеевым что ли?...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:50
Одет как чёрт!Аха)))
Grey33
Grey33
вчера в 23:45
Быстро Азмун "озенитился" молодец.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100