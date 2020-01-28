Азмун: «Мой жеребец – как „Зенит“: вряд ли у него есть конкуренты в России»

Иранский нападающий «Зенита» сравнил своего коня с петербургским клубом.

Для нашего народа лошади всегда на первом месте, так что моё увлечение естественно. Я принимаю активное участие в жизни своих лошадей. Если я перестану контролировать, то всё разрушится очень быстро. А контролировать я стараюсь каждый день. У меня в Иране есть специальный человек, который наблюдает за всей работой и передаёт мне информацию.

Мой лучший жеребец — Серик — выиграл всё в Иране. Было ли желание привезти его на соревнования в Россию? Честно говоря, я не думаю, что у него есть конкуренты в России. Чтобы вы понимали, Серик — это как «Зенит». А остальные — «Локомотив», «Спартак» и так далее.