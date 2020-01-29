ГлавнаяНовости

Зидан: «Мы хотим творить историю Кубка Испании»

сегодня, 05:18
СарагосаЛоготип футбольный клуб Сарагоса-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий в преддверии гостевого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы».

Мы хотим творить историю Кубка Испании. Я не думаю, что у нас недостаток мотивации. Мы должны вспомнить, что клуб 13 раз выигрывал этот турнир, и это очень хорошо. 

Мы с уважением относимся к каждому соревнованию, в котором принимаем участие. И я считаю, что наша мотивация очень высока.

В предыдущей стадии турнира «Сарагоса» переиграла «Мальорку» (3:1), а «Реал» одержал победу над «Униостас де Саламанка» (3:1).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мюллер: «До сих пор не понимаю, почему Ковач оставлял меня в запасе»
Сегодня, 06:10 Комментарии0
Бен-Йеддер о вылете из Кубка: «Бывают вещи и похуже, как трагедия с Коби»
Сегодня, 05:00 Комментарии2
Морено: «„Монако“ сыграл намного лучше, чем в прошлом матче»
Сегодня, 03:11 Комментарии6
Спортдиректор «Боруссии» М: «Моя реакция на переход Холанда? „Вот д***мо!“»
Сегодня, 02:23 Комментарии2
Буффон: «Возможно, мы недооценили „Наполи“, подумали, что они в кризисе»
Вчера, 23:26 Комментарии4
Гвардиола: «Не надо говорить тренерам, какой состав выпускать»
Вчера, 21:35 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 06:01
Желаем удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100