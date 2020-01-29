Зидан: «Мы хотим творить историю Кубка Испании»

Главный тренер «Реала» дал комментарий в преддверии гостевого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы».

Мы хотим творить историю Кубка Испании. Я не думаю, что у нас недостаток мотивации. Мы должны вспомнить, что клуб 13 раз выигрывал этот турнир, и это очень хорошо.

Мы с уважением относимся к каждому соревнованию, в котором принимаем участие. И я считаю, что наша мотивация очень высока.