Бен-Йеддер о вылете из Кубка: «Бывают вещи и похуже, как трагедия с Коби»

Нападающий «Монако» прокомментировал поражение от «Сент-Этьена» (0:1) и вылет своей команды из Кубка Франции.

После матча в Париже для нас настал трудный период. Мы слишком быстро опускаем голову и сами ставим себя в психологический тупик, но мы должны сохранять позитив.

Мы продолжаем работать, наша команда достаточно молода, мы должны помогать младшим игрокам. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате – единственном турнире, который у нас остался.

Это трудно объяснить, но нужно идти дальше с поднятой головой. В жизни бывают вещи и похуже, как с Коби Брайантом (Прим. - легендарный баскетболист 26 января погиб в результате крушения вертолёта). Необходимо найти повод для улыбки, увидеть положительную сторону. Завтра будет лучше.