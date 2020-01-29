Мюллер: «До сих пор не понимаю, почему Ковач оставлял меня в запасе»

Нападающий «Баварии» в интервью Sportbuzzer признался, что был недоволен своим положением при бывшем наставнике команды .

И тогда, и сейчас я не могу понять, почему я был в запасе шесть матчей подряд, хотя чувствовал, что могу реально помочь команде. Не так я представлял свою роль при том, что мне только исполнилось 30 лет.

Однако с тех пор всё складывается хорошо и для меня, и для команды, если не считать двух матчей: с «Байером» и гладбахской «Боруссией», где мы показали хороший футбол, но уступили.