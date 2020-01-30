Оргкомитет Евро-2020 договорился об обмене волонтерами из двух стран

сегодня, 09:25

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что комитет российской части чемпионата Европы достиг договоренности с оргкомитетами других городов - организаторов турнира об обмене волонтерами во время проведения соревнований.

Мы договорились с несколькими странами. Просто у некоторых стран оказались особенности в части законодательства о добровольчестве. Из-за этого обмен с ними был невозможен. А с теми, кто согласился, мы договорились об обмене.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня, Копенгаген).