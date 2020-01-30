Уткин - о Медведеве: «Где у человека собственное достоинство?»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» , которого сослали во вторую команду из-за того, что он отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

Сейчас очевидно, что Кокорин не останется в «Зените». А почему с ним никто не ведет переговоры? Потому что они заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, это не ваше дело».

Когда люди рассуждают, что Кокорину было бы неплохо пойти поиграть в «Сочи», «потащить» на себе команду… Он нападающий, какую он наберет форму в «Сочи», который непонятно во что играет?! Там нет поставленной игры. Каким образом можно вытащить «Сочи» и какую форму там можно набрать?

Позвольте ему уйти, продайте его. Вон «Тоттенхэм» продал Эриксена. Эриксен сказал: «Я не останусь». «Интер» говорит: «Нам нужен Эриксен». «Тоттенхэм» решает — ну с поганой овцы хоть шерсти клок, вали! За 20 млн. Это столько Чалов стоит, а они Эриксена продали — полгода контракта. А мы слышим о Кокорине слова неназываемых взрослых дядь, которые через свои какие-то левые аккаунты, псевдо-аккаунты… Александр Медведев в «Зените». Это же чистой воды аккаунт. Послушайте: богатый человек, столько времени на руководящей работе. Позавчера говорил одно, сегодня — прямо противоположное. Ну где у человека собственное достоинство? Ну за что он там держится?

А может быть, Александр Иванович в случае чего тоже может поехать в «Оренбург», а? Там вакансий очень много, просто они не очень престижные.