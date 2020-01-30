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Уткин - о Медведеве: «Где у человека собственное достоинство?»

сегодня, 12:13

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которого сослали во вторую команду из-за того, что он отказался переходить в «Сочи» на правах аренды.

Сейчас очевидно, что Кокорин не останется в «Зените». А почему с ним никто не ведет переговоры? Потому что они заблокированы. Сказали: «Не суйтесь, это не ваше дело».

Когда люди рассуждают, что Кокорину было бы неплохо пойти поиграть в «Сочи», «потащить» на себе команду… Он нападающий, какую он наберет форму в «Сочи», который непонятно во что играет?! Там нет поставленной игры. Каким образом можно вытащить «Сочи» и какую форму там можно набрать?

Позвольте ему уйти, продайте его. Вон «Тоттенхэм» продал Эриксена. Эриксен сказал: «Я не останусь». «Интер» говорит: «Нам нужен Эриксен». «Тоттенхэм» решает — ну с поганой овцы хоть шерсти клок, вали! За 20 млн. Это столько Чалов стоит, а они Эриксена продали — полгода контракта. А мы слышим о Кокорине слова неназываемых взрослых дядь, которые через свои какие-то левые аккаунты, псевдо-аккаунты… Александр Медведев в «Зените». Это же чистой воды аккаунт. Послушайте: богатый человек, столько времени на руководящей работе. Позавчера говорил одно, сегодня — прямо противоположное. Ну где у человека собственное достоинство? Ну за что он там держится?

А может быть, Александр Иванович в случае чего тоже может поехать в «Оренбург», а? Там вакансий очень много, просто они не очень престижные.

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LOpp
LOpp
сегодня в 12:46
где начинаются деньги, там заканчивается достоинство.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:41
Кокорин уже для "Зенита" отломанный ломоть.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:40
Все-то Васька знает,не знает только,где достоинство у Медведева,за что он там держится,раз его нет и где его собственная талия...)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:33
И на Уткина бывает проруха...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:32
А и Б сидели на трубе, А-упала, Б-пропала, кто остался на трубе?...
ответ: З...
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил tuman960
сегодня в 12:32
Уткин - о Медведеве: «Где у человека собственное достоинство?» ----------------------------------------------------------------------------- Утка оно там же где и твоё,хотя его у тебя никогда не было ,как и у всех с эха москвы!!!
А что, на "Эхе Москвы" все продались пиндосам?) Или что еще? Кстати, оно принадлежит "Газпром-Медиа", то есть Ковальчуку.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:26
Не уважаю утку но не согласиться с ним не могу.
pele1981
pele1981
сегодня в 12:24
Интересно, а где у Уткина мозги? И есть ли они вообще))
tuman960
tuman960
сегодня в 12:24
Уткин - о Медведеве: «Где у человека собственное достоинство?»
-----------------------------------------------------------------------------
Утка оно там же где и твоё,хотя его у тебя никогда не было ,как и у всех с эха москвы!!!
Чингачгук
Чингачгук ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:22
"Позавчера говорил одно, сегодня — прямо противоположное" А с Уткиным такого разве не случалось?
С Уткиным такое случается по несколько раз в день, он же демагог.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:21
где-то есть. наверное.
Demvaj
Demvaj
сегодня в 12:19
Уткин опять гамбургеров в тарасовке обожрался.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:19
"Позавчера говорил одно, сегодня — прямо противоположное"
А с Уткиным такого разве не случалось?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 12:18
в Зените все пилят гос. бабки, про собственное достоинство забыли.
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