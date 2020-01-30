«Герта» подписала Пёнтека

сегодня, 20:35

Форвард «Милана» , как и ожидалось, перебрался в Германию.

27-летний поляк стал игроком «Герты». Нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года. Если верить слухам, то сумма сделки составила 27 млн евро.