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«Герта» подписала Пёнтека

сегодня, 20:35

Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек, как и ожидалось, перебрался в Германию.

27-летний поляк стал игроком «Герты». Нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года. Если верить слухам, то сумма сделки составила 27 млн евро.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 20:41
Слава Богу, что это случилось. Больше не увижу польское палено в Милане. Форвард с отсутствием скорости, техники, который не в состоянии бороться за мяч, цепляться за мячи, отсутствие паса и даже обработки мяча, бесполезен на втором этаже. Всё что он может тупо подставлять ногу под мяч, что бы круглый залетел в пустой угол, реализовывать выходы один на один, да и то не всегда и бить пенальти. В последнем он просто мастер.
С удовольствием предпочту видеть вместо него любого пацана из примаверы.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 20:41
Кшиштофу 24
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:38
Желаю поляку завоевать Берлин ))))
Demvaj
Demvaj
сегодня в 20:37
Удачи Пёнтеку!
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