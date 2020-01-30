«Герта» подписала Пёнтека

Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек, как и ожидалось, перебрался в Германию.
27-летний поляк стал игроком «Герты». Нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года. Если верить слухам, то сумма сделки составила 27 млн евро.
Форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек, как и ожидалось, перебрался в Германию.
27-летний поляк стал игроком «Герты». Нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года. Если верить слухам, то сумма сделки составила 27 млн евро.
С удовольствием предпочту видеть вместо него любого пацана из примаверы.
С удовольствием предпочту видеть вместо него любого пацана из примаверы.