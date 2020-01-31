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Писарев: «5 голов Смолова за „Сельту“ будут равносильны 15»

сегодня, 06:42

Экс-игрок «Спартака» и бывший наставник молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мнением об аренде нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».

Испанская лига – очень тактически оборонительная. Думаю, там один гол идёт к трём, и там тяжело забить гол, скажем, и «Эйбару», и «Гранаде». Думаю, Фёдору будет труднее, всё-таки это для него новая страна. Но у него уже был заграничный опыт, плюс он владеет иностранными языками, парень он коммуникабельный.

В Италии результативность сейчас зашкаливает, команды играют в атаку, чтобы привлечь зрителей, то же самое касается и Бундеслиги. Испания всё равно остаётся, на мой взгляд, консервативной в плане тактики и организации игры. Там зрители идут именно на спортивное соревнование, а не на шоу, главное – это результат.

Надо ехать и играть, «Сельта» – команда неплохая, борется за выживание. Остаётся ему только пожелать удачи: это хороший выбор, хороший чемпионат. Если он там забьёт пять голов, это будет равносильно 15 мячам.

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drug01
drug01
сегодня в 07:21
Удачи!
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