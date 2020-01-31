Братья Березуцкие объяснили, почему не пошли вслед за Слуцким в «Рубин»

сегодня, 03:36

Братья Алексей и в интервью клубному каналу ЦСКА рассказали, почему не пошли вслед за в казанский «Рубин», а решили вернуться в стан «армейцев» в качестве заместителей генерального директора. До этого братья и экс-наставник «красно-синих» вместе работали в «Витессе».