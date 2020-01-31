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Братья Березуцкие объяснили, почему не пошли вслед за Слуцким в «Рубин»

сегодня, 03:36

Братья Алексей и Василий Березуцкие в интервью клубному каналу ЦСКА рассказали, почему не пошли вслед за Леонидом Слуцким в казанский «Рубин», а решили вернуться в стан «армейцев» в качестве заместителей генерального директора. До этого братья и экс-наставник «красно-синих» вместе работали в «Витессе».

Почему не пошли дальше за Слуцким и Яровинским? В России для нас существует одна команда. На данный момент. Нет, ну это правда. Давайте честно, в этих словах даже пафоса нет. К сожалению. Мы могли бы его добавить, но его нет. Это просто факт.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:47
Не захотели менять ЦСКА на какой-то "Рубин"
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