Куртуа: «Во втором тайме „Реал“ очень хорошо сыграл в обороне»

Голкипер «Реала» поделился мнением о победе в мадридском дерби с «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры:

🧤🗣️ This is what @thibautcourtois had to say following our win in the derby!#RealMadridAtleti | #HalaMadrid pic.twitter.com/bS4OIqhYp7