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Куртуа: «Во втором тайме „Реал“ очень хорошо сыграл в обороне»

сегодня, 22:04
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о победе в мадридском дерби с «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры:

Во втором тайме мы очень хорошо сыграли в обороне. В первой половине игры соперник создал больше моментов, чем мы. Тренер внес некоторые изменения в перерыве, после этого игра поменялась.

Мне важно участвовать в каждом моменте игры как голкиперу. Необходимо взаимодействовать с игроками, кричать им, даже если они не слышат. Так я остаюсь частью игры.

Рад победе и тому, что сегодня не пропустил.

Отметим, что «сливочные» за 22 тура пропустили всего лишь 13 голов. 

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eleven LC
eleven LC
сегодня в 22:46
Судя по статистике у Реала сейчас лучшая оборона в Европе
Valeleo
Valeleo
сегодня в 22:43
Реал с победой!
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