Куртуа: «Во втором тайме „Реал“ очень хорошо сыграл в обороне»

Голкипер «Реала» поделился мнением о победе в мадридском дерби с «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры:

Во втором тайме мы очень хорошо сыграли в обороне. В первой половине игры соперник создал больше моментов, чем мы. Тренер внес некоторые изменения в перерыве, после этого игра поменялась.

Мне важно участвовать в каждом моменте игры как голкиперу. Необходимо взаимодействовать с игроками, кричать им, даже если они не слышат. Так я остаюсь частью игры.

Рад победе и тому, что сегодня не пропустил.