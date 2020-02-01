Куртуа: «Во втором тайме „Реал“ очень хорошо сыграл в обороне»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о победе в мадридском дерби с «Атлетико» в рамках 22-го тура Примеры:
Во втором тайме мы очень хорошо сыграли в обороне. В первой половине игры соперник создал больше моментов, чем мы. Тренер внес некоторые изменения в перерыве, после этого игра поменялась.
Мне важно участвовать в каждом моменте игры как голкиперу. Необходимо взаимодействовать с игроками, кричать им, даже если они не слышат. Так я остаюсь частью игры.
Рад победе и тому, что сегодня не пропустил.
🧤🗣️ This is what @thibautcourtois had to say following our win in the derby!#RealMadridAtleti | #HalaMadrid pic.twitter.com/bS4OIqhYp7— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 1, 2020
Отметим, что «сливочные» за 22 тура пропустили всего лишь 13 голов.