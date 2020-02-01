ГлавнаяНовости

Президент «Атлетико»: «Был чистый пенальти»

сегодня, 21:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал решение судей матча 22-го тура Примеры с «Реалом» не назначать пенальти в ворота «сливочных»:

ВАР как раз нужен для того, чтобы перепроверять некоторые ситуации. Считаю, что был чистый пенальти. Однако понимаю, что сложно назначить пенальти, когда играют такие команды, как «Реал» и «Атлетико».

Ранее бывший испанский арбитр Андухар Оливер заявил, что судья мог назначать пенальти в ворота «Реала».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мората: «Горд быть „индейцем“, вперёд „Атлетико“!»
Сегодня, 22:53 ФотоКомментарии1
Куртуа: «Во втором тайме „Реал“ очень хорошо сыграл в обороне»
Сегодня, 22:04 ВидеоКомментарии2
Зидан: «Матчи с „Атлетико“ всегда проходят в плотной борьбе»
Сегодня, 21:28 Комментарии2
Симеоне: «Мы хорошо смотрелись в первом тайме и могли добиться результата»
Сегодня, 21:16 Комментарии6
Хендерсон: «Мы в восторге от результата»
Сегодня, 20:50 Комментарии0
Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»
Сегодня, 20:46 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 22:56
эти всегда ноют
старый пенальтист
старый пенальтист
сегодня в 22:52
какие пенальти гражданин президент если бы было 0-0 то судья бы назначил пенальти в пользу второй команды мадрида а первая команда мадрида должна обыгрывать вторую и без всяких пенальтей даже если они очевидные вареал куплен
eleven LC
eleven LC ответил Serg_Diamond
сегодня в 22:41
Можно! подумай!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил eleven LC
сегодня в 22:14
Пенальти это конечно шоколадно но надо уметь и с игры забивать,не так ли президент Атлетико?
Можно подумать, что Реал все свои голы забивает с игры
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 22:09
Да какой пенальти, о чем он?
Казимиро выиграл позицию, сначала в мяч сыграл потом корпус поставил.
Да, он в скорости в конце момента проигрывал, ну так нефиг было матрасу в него утыкаться, надо было проходить чуть сбоку. Грамотно сыграл Каз, как и весь Реал во главе с Зизу.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 21:52
А некоторый так и продолжат писать Варселона. Отрицая очевидное, что грандам в Ла Лиге всегда были симпатии
unoejk
unoejk ответил Asper
сегодня в 21:49
Что-то всем начисления потихоньку идут, а мне вообще ничего...
Добрый день. Если мы говорим о начислении випки за победу в фентези, то вас нет в призовой десятке https://www.soccer.ru/fantasy/rating?turnir=29

Если речь не об этом, пожалуйста уточните.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 21:48
Пенальти это конечно шоколадно но надо уметь и с игры забивать,не так ли президент Атлетико?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100