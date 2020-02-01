Президент «Атлетико»: «Был чистый пенальти»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал решение судей матча 22-го тура Примеры с «Реалом» не назначать пенальти в ворота «сливочных»:
ВАР как раз нужен для того, чтобы перепроверять некоторые ситуации. Считаю, что был чистый пенальти. Однако понимаю, что сложно назначить пенальти, когда играют такие команды, как «Реал» и «Атлетико».
Ранее бывший испанский арбитр Андухар Оливер заявил, что судья мог назначать пенальти в ворота «Реала».
Казимиро выиграл позицию, сначала в мяч сыграл потом корпус поставил.
Да, он в скорости в конце момента проигрывал, ну так нефиг было матрасу в него утыкаться, надо было проходить чуть сбоку. Грамотно сыграл Каз, как и весь Реал во главе с Зизу.
Казимиро выиграл позицию, сначала в мяч сыграл потом корпус поставил.
Да, он в скорости в конце момента проигрывал, ну так нефиг было матрасу в него утыкаться, надо было проходить чуть сбоку. Грамотно сыграл Каз, как и весь Реал во главе с Зизу.
Если речь не об этом, пожалуйста уточните.
Если речь не об этом, пожалуйста уточните.