Симеоне: «Мы хорошо смотрелись в первом тайме и могли добиться результата»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о проигранном мадридском дерби с «Реалом» в рамках 22-го тура Примеры:
Мы могли добиться положительного результата, поэтому уезжаем с горьковатым привкусом.
Я не видел момента с Каземиро и Моратой в штрафной. Альваро сильно ударился ногой, поэтому мы его заменили. Не знаем, травма ли это, но он испытывает дискомфорт.
Обеспокоены ситуацией. Необходимо усердно работать, чтобы все изменить. Нужно дальше бороться в Примере и Лиге чемпионов. К тому же скоро в строй вернутся несколько игроков.
По ходу игр должны достичь своих целей. У нас очень конкурентоспособный состав. Мы хорошо смотрелись в первом тайме.
Ранее бывший испанский арбитр Андухар Оливер заявил, что контакт между рукой полузащитника «Реала» Каземиро и нападающим «Атлетико» Альваро Моратой был, поэтому судья встречи мог назначать пенальти.