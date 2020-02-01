Симеоне: «Мы хорошо смотрелись в первом тайме и могли добиться результата»

Главный тренер «Атлетико» поделился мнением о проигранном мадридском дерби с «Реалом» в рамках 22-го тура Примеры:

Мы могли добиться положительного результата, поэтому уезжаем с горьковатым привкусом.

Я не видел момента с Каземиро и Моратой в штрафной. Альваро сильно ударился ногой, поэтому мы его заменили. Не знаем, травма ли это, но он испытывает дискомфорт.

Обеспокоены ситуацией. Необходимо усердно работать, чтобы все изменить. Нужно дальше бороться в Примере и Лиге чемпионов. К тому же скоро в строй вернутся несколько игроков.

По ходу игр должны достичь своих целей. У нас очень конкурентоспособный состав. Мы хорошо смотрелись в первом тайме.