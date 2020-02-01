ГлавнаяНовости

Симеоне: «Мы хорошо смотрелись в первом тайме и могли добиться результата»

сегодня, 21:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о проигранном мадридском дерби с «Реалом» в рамках 22-го тура Примеры:

Мы могли добиться положительного результата, поэтому уезжаем с горьковатым привкусом.

Я не видел момента с Каземиро и Моратой в штрафной. Альваро сильно ударился ногой, поэтому мы его заменили. Не знаем, травма ли это, но он испытывает дискомфорт.

Обеспокоены ситуацией. Необходимо усердно работать, чтобы все изменить. Нужно дальше бороться в Примере и Лиге чемпионов. К тому же скоро в строй вернутся несколько игроков.

По ходу игр должны достичь своих целей. У нас очень конкурентоспособный состав. Мы хорошо смотрелись в первом тайме.

Ранее бывший испанский арбитр Андухар Оливер заявил, что контакт между рукой полузащитника «Реала» Каземиро и нападающим «Атлетико» Альваро Моратой был, поэтому судья встречи мог назначать пенальти. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матчи с „Атлетико“ всегда проходят в плотной борьбе»
Сегодня, 21:28 Комментарии0
Хендерсон: «Мы в восторге от результата»
Сегодня, 20:50 Комментарии0
Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»
Сегодня, 20:46 Комментарии0
Конте: «Интеграция новичков проходит хорошо»
Сегодня, 18:36 Комментарии0
Моуриньо: «Я помню те три года, когда работал вместе с Гвардиолой»
Сегодня, 18:16 Комментарии2
Лэмпард: «„Лестер“ был лучше нас во втором тайме»
Сегодня, 18:12 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
unoejk
unoejk ответил астап бендер
сегодня в 21:27
VIP начислили,а дизлайк ставить не могу.Почему?
Добрый день. Другого випа нельзя дизлайкать. Или вообще никого не получается?
астап бендер
астап бендер ответил Аpбитр
сегодня в 21:23
Поздравляем победителей и призёров, Молодцы! vip начислили.
VIP начислили,а дизлайк ставить не могу.Почему?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 21:19
До перерыва у котлет действительно больше моментов было, ну а во втором тайме решили не играть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100