ГлавнаяНовости

«Барселона» отправила два мяча в ворота «Леванте»

сегодня, 00:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (46) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Леванте» (26) - 13-й.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Леванте» 2:1 (2:0)
Голы: Фати 30, Фати 31Рочина 90+2

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг (Артур Рамос 80), Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Гризманн (Роберто 71), Фати (Пуч 87)
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Везу, Гарсия, Рочина, Мелеро (Эрнани 60), Вукчевич (Барди 80), Кампанья, Моралес (Майораль 60), Марти
Главный тренер: Лопес Пако.

Предупреждения: Пике 65, Альба 65

Судья: Кордеро Адриан.

Напомним, что вчера «Реал» обыграл «Атлетико».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Разгромная победа ПСЖ, поражение «Монако». Итоги 22-го тура Лиги 1
Сегодня, 01:06 Комментарии4
«Бордо» и «Марсель» не выявили победителя
Сегодня, 01:06 Комментарии0
Победы «Реала» и «Барселоны», дебют Смолова. Итоги 22-го тура Ла Лиги
Сегодня, 00:59 Комментарии1
«Интер» уверенно обыграл «Удинезе» в гостях
Сегодня, 00:41 Комментарии7
«Ливерпулю» осталось шесть побед до чемпионства. Итоги 25-го тура АПЛ
Сегодня, 00:07 Комментарии4
«Брага» обыграла «Спортинг» и поднялась на третье место
Вчера, 22:30 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Вася Марков
Вася Марков
сегодня в 02:24
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://спам/sekblog
старый пенальтист
старый пенальтист ответил Шишанутый
сегодня в 02:16
17 летний паренек тащит Барселону а гном совсем сдулся. 10 ударов 0 голов. Несколько 100 процентны момента запарол. Бездарь! И это считается "якобы" лучший игрок?? За что ФИФА его мяч подарила??
в то время как месси отдает 2 голевые передачи и 17летний пацаненок забивает голы где-то в турине дельфинокукла забивает с пенок! нырка уже дети обходят
rоnaldо743
rоnaldо743 ответил bublikyo
сегодня в 02:11
Я уверен, даже болельщики Барселоны голосуют за то, что Реал станет чемпионом :)
Это просто боты.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 02:07
Я уверен, даже болельщики Барселоны голосуют за то, что Реал станет чемпионом :)
Roman73
Roman73 ответил Остапчук 67
сегодня в 01:59
Все в большем количестве матчей "Барселона" не играет в футбол, она мучается. А все потому, что сама игра полностью отдана на откуп одному человеку - Месси. Сомневаюсь, что тренер перед матчем делает какие-либо тактические установки. Лионель хочет быть везде, но это не всегда у него получается, да и не 20 лет ему. Пусть игрок попробует не отдать мяч Месси, он может прочно так сесть на лавку. У аргентинца нет футбольного интеллекта, как у Хави, есть больное самолюбие. Его место - последняя треть поля, пусть себе забивает голы с игры и стандартов. Пусть играет в стенку, отдает фантастические последние и предпоследние пасы. Неужели он не понимает, что страдает и команда и, кстати, его личная статистика.
Точное слово-
Больное самолюбие--болезнь многих маленьких людей ( главный начальник не даст соврать ).
Месси надо научиться играть меньше, плюнуть на статистику и уйти в подыгрыш.
Не скажу , что игроки не любят Месси, но как-то смешно каждую минуту стремятся отчитаться перед ним , как девочки- однокласницы перед классной примой.
А Гризмана Лео гнобит это видно, причина --Гризман чемпион Мира, а Месси нет.
Подвижки есть Барса при Этьене чуть больше стала играть мимо Месси .
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Да ладно вам
сегодня в 01:47
Зайди на ветку Удинезе - Интер :)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:43
Барселона команда одного игрока-Лео Месси
А Лео Месси игрок одной команды
И если у него спад то спад у всей команды,я понимаю сейчас будут спорить что мол какой спад у Месси он 2 голевые отдал но для Месси 14 голов к февралю это ничто он обычно под тридцатку делает к марту
Например в прошлом сезоне он только к 3 февраля уже забил 24 гола и это только в Ла Лиге
Pancher_95
Pancher_95 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:40
Куда еще напов то? У барсы, три, наверное самых топовых напов в мире
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:38
17 летний паренек тащит Барселону а гном совсем сдулся. 10 ударов 0 голов. Несколько 100 процентны момента запарол. Бездарь! И это считается "якобы" лучший игрок?? За что ФИФА его мяч подарила??
rоnaldо743
rоnaldо743 ответил Иван Мельников
сегодня в 01:35
как раз интеллект у него, что надо. но вот в целом качество игры упало
Там жувинале тебя ищет. Оказывается, Вольфсбург топ клуб. =)
Иван Мельников
Иван Мельников ответил Остапчук 67
сегодня в 01:31
Все в большем количестве матчей "Барселона" не играет в футбол, она мучается. А все потому, что сама игра полностью отдана на откуп одному человеку - Месси. Сомневаюсь, что тренер перед матчем делает какие-либо тактические установки. Лионель хочет быть везде, но это не всегда у него получается, да и не 20 лет ему. Пусть игрок попробует не отдать мяч Месси, он может прочно так сесть на лавку. У аргентинца нет футбольного интеллекта, как у Хави, есть больное самолюбие. Его место - последняя треть поля, пусть себе забивает голы с игры и стандартов. Пусть играет в стенку, отдает фантастические последние и предпоследние пасы. Неужели он не понимает, что страдает и команда и, кстати, его личная статистика.
как раз интеллект у него, что надо. но вот в целом качество игры упало
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:29
Игры не было...
А "Леванте" несколько раз не повезло.
Иван Мельников
Иван Мельников
сегодня в 01:26
надо во что бы то ни стало кубок хотя бы брать, так как при таком стабильном реале разница будет только нарастать, ну а с лч ясно все уже несколкьо лет в начале сезона.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:25
Все в большем количестве матчей "Барселона" не играет в футбол, она мучается.
А все потому, что сама игра полностью отдана на откуп одному человеку - Месси.
Сомневаюсь, что тренер перед матчем делает какие-либо тактические установки.
Лионель хочет быть везде, но это не всегда у него получается, да и не 20 лет ему.
Пусть игрок попробует не отдать мяч Месси, он может прочно так сесть на лавку.
У аргентинца нет футбольного интеллекта, как у Хави, есть больное самолюбие.
Его место - последняя треть поля, пусть себе забивает голы с игры и стандартов.
Пусть играет в стенку, отдает фантастические последние и предпоследние пасы.
Неужели он не понимает, что страдает и команда и, кстати, его личная статистика.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:23
Еле - еле!!! Могли и потерять очки. Бледновато выглядит Барселона. Защита - просто издевается над тер Штегеном .
Иван Мельников
Иван Мельников
сегодня в 01:23
эхх... вот сейчас реально видно, что месси скатывается. остается только неплохой пас.
rоnaldо743
rоnaldо743 ответил Parma1972
сегодня в 01:22
Барса как никогда слаба,тревожно за ЛЧ
Какая нафиг ЛЧ ?! Если это чудо и случится, Ракитич с Пике до 50 лет играть будут.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:22
Не сомневался
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:21
Маловато , явная недооценка соперника
Parma1972
Parma1972
сегодня в 01:20
Барса как никогда слаба,тревожно за ЛЧ
Roman73
Roman73
сегодня в 01:17
Месси отдал две передачи под гол, и это пятая часть задуманного. Он очень хотел забить сам, но в этом году мяч у Лео плохо идёт в ворота.
Дриблинг тоже не получается.
Соперники изучили Месси вдоль и поперёк, как хрестоматию .
И сам Лео стал хуже.
Плохие времена.
Apsny
Apsny
сегодня в 01:04
Деда на этих ленивых увальней не хватает, в клубе нет ни одного авторитета, все шатается и болтается, полный разброд и шатание, расхоложенность и безволие и дело тут не в тренере даже, а в руководстве, которое окромя бабла ни черта не видит.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Да ладно вам
сегодня в 01:03
Все очень чётко написано)
В лч шансов мало, с этим трудно спорить.
Если сумеют взять чемпионат, то сезон можно назвать успешным.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:03
Все три гола ошибка вратарей.Барсе нужен бьющий с любых позиций нападающий. С мячом пробежать 20-30 метров вперед и отдать пас в Барсе запрещается,это плохо очень.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Стеллс
сегодня в 01:01
Семеду сегодня был хорош, что странно и подключался очень даже неплохо. Жаль, что попал в перекладину в том моменте, классно он разобрался с соперниками.
Ну и в защите отработал как надо)
С его фланга угроз почти не было
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 01:00
Начать нужно с хороших слов в адрес Леванте. Не прижимались особо, имели моменты, могли даже в концовке получить ничью из-за безалаберности защиты каталонцев. Будь на месте Барселоны, скажем, Ювентус, то Леванте оформила бы разгром.
Но Барселона есть Барселона, хотя, на красоту впереди находятся детские ошибки в обороне. Пропущенный мяч на совести немца целиком. Спасал в сложных моментах, а в простом растерялся. Нужно быть более уверенным тер Штегену. А защиту нужно менять, Пике старый уже, Лангле не уровень.
В целом работы ещё очень много, но класса Месси хватит победить в чемпионате, в ЛЧ всё зависит от жребия. Две три команды есть, с которыми Барселоне будет очень трудно.
Apsny
Apsny
сегодня в 01:00
Таких защитников просто выгнал бы после этой встречи, просто без разговоров, Пике 3!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил rоnaldо743
сегодня в 00:59
Странно было бы, если бы каталонцы не пропустили в двух матчах подряд)
Для этого нужно работать очень и очень долго..
Стеллс
Стеллс
сегодня в 00:59
надеюсь это проверки Ситтьена.Поставил тех же игроков,получил такую же медленную,ленивую игру,рассыпающуюся под давлением.Поставил молодых и Семеду там,получил результат и игру.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:58
Идеальный первый тайм и безобразный второй.
Просто бросили играть, наверное попытались сэкономить силы. Леванте свой гол заслужил во 2 тайме, да и футбол они сегодня показали классный.
Болельщиков Барсы поздравляю с победой!)
А работу Кике пока комментировать не буду.
Ну и конечно хочется отметить Фати, который принес победу сегодня, молодец. Надеюсь продолжит в таком же духе)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100