«Барселона» отправила два мяча в ворота «Леванте»

«Барселона» одержала победу над «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (46) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Леванте» (26) - 13-й.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Леванте» 2:1 (2:0)
Голы: Фати 30, Фати 31 - Рочина 90+2
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг (Артур Рамос 80), Бускетс, Ракитич, Лионель Месси, Гризманн (Роберто 71), Фати (Пуч 87)
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Постиго, Везу, Гарсия, Рочина, Мелеро (Эрнани 60), Вукчевич (Барди 80), Кампанья, Моралес (Майораль 60), Марти
Главный тренер: Лопес Пако.
Предупреждения: Пике 65, Альба 65
Судья: Кордеро Адриан.
Напомним, что вчера «Реал» обыграл «Атлетико».
Больное самолюбие--болезнь многих маленьких людей ( главный начальник не даст соврать ).
Месси надо научиться играть меньше, плюнуть на статистику и уйти в подыгрыш.
Не скажу , что игроки не любят Месси, но как-то смешно каждую минуту стремятся отчитаться перед ним , как девочки- однокласницы перед классной примой.
А Гризмана Лео гнобит это видно, причина --Гризман чемпион Мира, а Месси нет.
Подвижки есть Барса при Этьене чуть больше стала играть мимо Месси .
Больное самолюбие--болезнь многих маленьких людей ( главный начальник не даст соврать ).
Месси надо научиться играть меньше, плюнуть на статистику и уйти в подыгрыш.
Не скажу , что игроки не любят Месси, но как-то смешно каждую минуту стремятся отчитаться перед ним , как девочки- однокласницы перед классной примой.
А Гризмана Лео гнобит это видно, причина --Гризман чемпион Мира, а Месси нет.
Подвижки есть Барса при Этьене чуть больше стала играть мимо Месси .
А Лео Месси игрок одной команды
И если у него спад то спад у всей команды,я понимаю сейчас будут спорить что мол какой спад у Месси он 2 голевые отдал но для Месси 14 голов к февралю это ничто он обычно под тридцатку делает к марту
Например в прошлом сезоне он только к 3 февраля уже забил 24 гола и это только в Ла Лиге
А Лео Месси игрок одной команды
И если у него спад то спад у всей команды,я понимаю сейчас будут спорить что мол какой спад у Месси он 2 голевые отдал но для Месси 14 голов к февралю это ничто он обычно под тридцатку делает к марту
Например в прошлом сезоне он только к 3 февраля уже забил 24 гола и это только в Ла Лиге
А "Леванте" несколько раз не повезло.
А "Леванте" несколько раз не повезло.
А все потому, что сама игра полностью отдана на откуп одному человеку - Месси.
Сомневаюсь, что тренер перед матчем делает какие-либо тактические установки.
Лионель хочет быть везде, но это не всегда у него получается, да и не 20 лет ему.
Пусть игрок попробует не отдать мяч Месси, он может прочно так сесть на лавку.
У аргентинца нет футбольного интеллекта, как у Хави, есть больное самолюбие.
Его место - последняя треть поля, пусть себе забивает голы с игры и стандартов.
Пусть играет в стенку, отдает фантастические последние и предпоследние пасы.
Неужели он не понимает, что страдает и команда и, кстати, его личная статистика.
А все потому, что сама игра полностью отдана на откуп одному человеку - Месси.
Сомневаюсь, что тренер перед матчем делает какие-либо тактические установки.
Лионель хочет быть везде, но это не всегда у него получается, да и не 20 лет ему.
Пусть игрок попробует не отдать мяч Месси, он может прочно так сесть на лавку.
У аргентинца нет футбольного интеллекта, как у Хави, есть больное самолюбие.
Его место - последняя треть поля, пусть себе забивает голы с игры и стандартов.
Пусть играет в стенку, отдает фантастические последние и предпоследние пасы.
Неужели он не понимает, что страдает и команда и, кстати, его личная статистика.
Дриблинг тоже не получается.
Соперники изучили Месси вдоль и поперёк, как хрестоматию .
И сам Лео стал хуже.
Плохие времена.
Дриблинг тоже не получается.
Соперники изучили Месси вдоль и поперёк, как хрестоматию .
И сам Лео стал хуже.
Плохие времена.
В лч шансов мало, с этим трудно спорить.
Если сумеют взять чемпионат, то сезон можно назвать успешным.
В лч шансов мало, с этим трудно спорить.
Если сумеют взять чемпионат, то сезон можно назвать успешным.
Ну и в защите отработал как надо)
С его фланга угроз почти не было
Ну и в защите отработал как надо)
С его фланга угроз почти не было
Но Барселона есть Барселона, хотя, на красоту впереди находятся детские ошибки в обороне. Пропущенный мяч на совести немца целиком. Спасал в сложных моментах, а в простом растерялся. Нужно быть более уверенным тер Штегену. А защиту нужно менять, Пике старый уже, Лангле не уровень.
В целом работы ещё очень много, но класса Месси хватит победить в чемпионате, в ЛЧ всё зависит от жребия. Две три команды есть, с которыми Барселоне будет очень трудно.
Но Барселона есть Барселона, хотя, на красоту впереди находятся детские ошибки в обороне. Пропущенный мяч на совести немца целиком. Спасал в сложных моментах, а в простом растерялся. Нужно быть более уверенным тер Штегену. А защиту нужно менять, Пике старый уже, Лангле не уровень.
В целом работы ещё очень много, но класса Месси хватит победить в чемпионате, в ЛЧ всё зависит от жребия. Две три команды есть, с которыми Барселоне будет очень трудно.
Для этого нужно работать очень и очень долго..
Для этого нужно работать очень и очень долго..
Просто бросили играть, наверное попытались сэкономить силы. Леванте свой гол заслужил во 2 тайме, да и футбол они сегодня показали классный.
Болельщиков Барсы поздравляю с победой!)
А работу Кике пока комментировать не буду.
Ну и конечно хочется отметить Фати, который принес победу сегодня, молодец. Надеюсь продолжит в таком же духе)
Просто бросили играть, наверное попытались сэкономить силы. Леванте свой гол заслужил во 2 тайме, да и футбол они сегодня показали классный.
Болельщиков Барсы поздравляю с победой!)
А работу Кике пока комментировать не буду.
Ну и конечно хочется отметить Фати, который принес победу сегодня, молодец. Надеюсь продолжит в таком же духе)