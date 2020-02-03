Адриано готов вернуться в РПЛ

Экс-форвард «Спартака» , выступающий в данный момент за «Палмейрас», поделился мыслями о возможном возвращении в Россию.

Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или «Зенита»? Не знаю. Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в «Спартак».