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Адриано готов вернуться в РПЛ

сегодня, 13:22

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано, выступающий в данный момент за «Палмейрас», поделился мыслями о возможном возвращении в Россию.

Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или «Зенита»? Не знаю. Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в «Спартак».

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:09
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:01
    В апреле 33 стукнет , пора гвозди с молотком покупать.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 13:41
    Не нужен тут уже никому престарелый негр.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:40
    Пригласят если только для рекламы ковролина
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:36
    Адриано в Зените - это круто)
    Но 99% что не вернется... возраст уже не тот, да и Бразилия ближе.
    Тем более с новой пассией - Катей Дорожко.
    Эта особа все соки высасывает в буквальном смысле. Миранчук не даст соврать :)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 13:31
    Нам пристарелые негры точно не нужны.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 13:30
      1 команда
      1 команда
      сегодня в 13:29
        Peter Schmeichel 1992
        Peter Schmeichel 1992
        сегодня в 13:23
        Петухеев уже скучает по тебе, Луис)))) Конечно только в Спартак))))
        Пусик тарасовский
        Пусик тарасовский
        сегодня в 13:23
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