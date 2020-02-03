Тренер «Лилля»: «Неплохо было бы одержать вторую победу подряд»

Главный тренер «Лилля» порассуждал о предстоящем матче против «Ренна» в рамках 23-го тура Лиги 1.

Неплохо было бы одержать вторую победу подряд. Это очень тяжелый чемпионат. Поражение от «Страсбура» в прошлом туре опустило бы нас в таблице.

Завтра третья команда встретится с четвертой. У нас очень сложный график. Мы играем каждые 3 дня, он очень сжат. У нас мало времени на восстановление. Мы должны суметь сплотиться, создать динамику и продолжать укреплять связи в команде. Будем играть на победу, этого ждут наши болельщики, мы не можем ударить в грязь лицом дома.