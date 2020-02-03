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Тренер «Лилля»: «Неплохо было бы одержать вторую победу подряд»

вчера, 23:55
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль-:-Логотип футбольный клуб РеннРенн21:00 Не начался

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье порассуждал о предстоящем матче против «Ренна» в рамках 23-го тура Лиги 1.

Неплохо было бы одержать вторую победу подряд. Это очень тяжелый чемпионат. Поражение от «Страсбура» в прошлом туре опустило бы нас в таблице.

Завтра третья команда встретится с четвертой. У нас очень сложный график. Мы играем каждые 3 дня, он очень сжат. У нас мало времени на восстановление. Мы должны суметь сплотиться, создать динамику и продолжать укреплять связи в команде. Будем играть на победу, этого ждут наши болельщики, мы не можем ударить в грязь лицом дома.

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alexgurzan
alexgurzan ответил max74
сегодня в 00:11
Извините, протупил .... только сейчас подписался ((
Отлично. Очки будут начислены в течение трёх дней.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 00:07
Неплохо бы
max74
max74 ответил alexgurzan
сегодня в 00:05
Не вижу вас в списке участников нашей группы в ВК. Надо прежде всего подписаться на группу: https://vk.com/soccerru
Извините, протупил .... только сейчас подписался ((
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