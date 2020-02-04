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Сон: «Мы просто пытаемся набрать как можно больше очков»

сегодня, 12:16

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин прокомментировал борьбу за попадание в первую четверку команд АПЛ, в которой участвуют «шпоры».

Нам осталось провести еще много игр, посмотрим, что произойдет в дальнейшем. Мы просто стараемся быть сконцентрированными. Просто пытаемся набрать как можно больше очков.   

Отметим, что сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. Отставание от идущего четвертым «Челси» составляет четыре балла.

В прошлом туре чемпионата «шпоры» обыграли «Ман Сити» со счетом 2:0. Вскоре «Тоттенхэм» проведет матч с «Челси». Встреча пройдет 22 февраля в рамках 27-го тура Премьер-Лиги.

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:15
"Когда команда выигрывает, то ей дают 3 очка."
Bordend
Bordend
сегодня в 13:00
Рано еще вам быть в четверке.
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