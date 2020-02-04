Сон: «Мы просто пытаемся набрать как можно больше очков»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин прокомментировал борьбу за попадание в первую четверку команд АПЛ, в которой участвуют «шпоры».
Нам осталось провести еще много игр, посмотрим, что произойдет в дальнейшем. Мы просто стараемся быть сконцентрированными. Просто пытаемся набрать как можно больше очков.
Отметим, что сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков. Отставание от идущего четвертым «Челси» составляет четыре балла.
В прошлом туре чемпионата «шпоры» обыграли «Ман Сити» со счетом 2:0. Вскоре «Тоттенхэм» проведет матч с «Челси». Встреча пройдет 22 февраля в рамках 27-го тура Премьер-Лиги.