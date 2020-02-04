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Прециози объяснил сорвавшийся переход Итурбе в «Дженоа»

сегодня, 13:34

Президент «Дженоа» Энрико Прециози объяснил сорвавшийся переход в генуэзский клуб нападающего «УНАМ Пумас» Хуана Итурбе.

В тот момент я был в Германии, но, насколько я понял, были проблемы. Не буду говорить «физические проблемы», но некоторые трудности он не преодолел. Мы не взяли на себя ответственность за болезнь, которая есть у него уже долгое время. Если врачи сомневаются, я не могу сделать это. Мне очень жаль.

Напомним, что в январе «Дженоа» удалось усилить состав хавбеком «Торино» Яго Фальке. Генуэзцы взяли игрока в аренду.

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