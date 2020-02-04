Прециози объяснил сорвавшийся переход Итурбе в «Дженоа»

Президент «Дженоа» Энрико Прециози объяснил сорвавшийся переход в генуэзский клуб нападающего « УНАМ Пумас» .

В тот момент я был в Германии, но, насколько я понял, были проблемы. Не буду говорить «физические проблемы», но некоторые трудности он не преодолел. Мы не взяли на себя ответственность за болезнь, которая есть у него уже долгое время. Если врачи сомневаются, я не могу сделать это. Мне очень жаль.