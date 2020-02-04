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Мустафи: «Всегда стараюсь оставить личные проблемы позади и помочь команде»

сегодня, 11:26

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи в общении с Evening Standard высказался о важности профессионализма в карьере игрока.

Что касается меня, это всегда было так, я всегда стараюсь оставить личные проблемы позади и помочь команде. Всегда, когда команда нуждалась во мне, я хотел помочь – не только в играх, но и на тренировках. Легко быть профессионалом, когда всё складывается хорошо, но, я думаю, также важно быть профессионалом, когда дела идут не слишком хорошо. В конечном счете, мы здесь, чтобы работать и играть за большой клуб.

Отметим, что недавно наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о Мустафи. Тренер «канониров» похвалил игрока за бойцовский характер.

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