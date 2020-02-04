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Де Йонг: «Думаю, „Барселона“ сможет одержать победу в Лиге чемпионов»

сегодня, 20:06

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение, что его команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов в этом году, а также сравнил тренировочный процесс при Кике Сетьене и Эрнесто Вальверде.

Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году.

Между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде есть разница, но они хотят добиться качественного контроля мяча, но в и в этом компоненте есть различия.

Я доволен своим уровнем работы, но не совсем, я убежден, что я все еще могу повысить качество своей игры.

Также недавно Френки заявил, что команда вернула себе уверенность после победы над «Валенсией».

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Все комментарии
neomessi
neomessi
сегодня в 21:01
С такой игрой надо думать о выходе в 1/4.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 20:44
Учитывая полное доминирование в ЛаЛиге последние 10 лет,можно было и сосредоточить усилия на ЛЧ,плюнув на Примеру.Но не умеет так Барса,в отличие от Реала,поэтому будем смотреть.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:36
Финал с Реалом опеспечен.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 20:35
Не сможет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:29
Одну победу в плейофф возможно....
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 20:26
Разве игрок может думать по другому?Все должны верить в свою команду!
RaulReal
RaulReal
сегодня в 20:16
Ну женскую Лигу Чемпионов я тоже думаю выиграете, а мужскую выиграть одного актёрского таланта мало, надо ещё яйца иметь. Хотя можете потереть железные яйца у тех кто выигрывал этот кубок 3 раза подряд может повезёт.
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