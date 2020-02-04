Де Йонг: «Думаю, „Барселона“ сможет одержать победу в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» выразил мнение, что его команде по силам одержать победу в Лиге чемпионов в этом году, а также сравнил тренировочный процесс при Кике Сетьене и Эрнесто Вальверде.

Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году.

Между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде есть разница, но они хотят добиться качественного контроля мяча, но в и в этом компоненте есть различия.

Я доволен своим уровнем работы, но не совсем, я убежден, что я все еще могу повысить качество своей игры.