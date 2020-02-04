Ди Мария: «В „Реале“ я не мог бить штрафные из-за Роналду и Бэйла»

Полузащитник ПСЖ выразил мнение, что на момент его игры за мадридский «Реал» у него не было возможности бить штрафные удары из-за конкуренции.

Я всегда был окружен высококлассными игроками, которые забивают много голов! Благодаря им я понимал, что учиться новому можно всегда, поэтому тренировался упорнее.