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Ди Мария: «В „Реале“ я не мог бить штрафные из-за Роналду и Бэйла»

сегодня, 19:40

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария выразил мнение, что на момент его игры за мадридский «Реал» у него не было возможности бить штрафные удары из-за конкуренции.

Я всегда был окружен высококлассными игроками, которые забивают много голов! Благодаря им я понимал, что учиться новому можно всегда, поэтому тренировался упорнее.

Когда я играл за «Реал», то имел возможность пробивать штрафные удары лишь на тренировках. Потому что в играх за них были ответственны Роналду и Бэйл. Упорным трудом я приобрел уверенность, и когда я получил возможность бить штрафные в ПСЖ, мне повезло и я начал забивать со стандартов.

Недавно Анхель поделился мнением о сильнейших одноклубниках в своей карьере.

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Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 20:20
все таки аргентинцы какие то обидчивые
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:13
Учиться всегда надо если есть у кого.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
сегодня в 20:07
Заголовок и содержание не соответствуют, как всегда. Рассчитано на интеристских провокаторов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил wingback
сегодня в 20:06
Да и за мылом,небось, было не нагнуться...
ахаха
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 20:05
Поправили. 2000 очков за твиттер теперь у вас в наличии.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:04
Всё гораздо проще, Рон велик.
VAN ARM
VAN ARM ответил alexgurzan
сегодня в 19:45
Попробую помочь, если завтра за привязку очки не придут, напишите ещё раз с этим тегом, передам проблему прогеру.
не пришло и сегодня
Сантус
Сантус
сегодня в 19:45
Похоже на наброски мемуаров...
wingback
wingback
сегодня в 19:44
Да и за мылом,небось, было не нагнуться...
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