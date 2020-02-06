Защитник ПСЖ Менье: «Боюсь ли я Холанда? Я его почти не знаю»

Защитник ПСЖ рассказал, боится ли он форварда «Боруссии» накануне противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Боюсь ли я Холанда? Я его почти не знаю. У него отличная статистика, доказывающая, что «Боруссия» забивает невероятное количество голов. Однако они и пропускают много мячей.