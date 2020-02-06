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Защитник ПСЖ Менье: «Боюсь ли я Холанда? Я его почти не знаю»

сегодня, 16:05

Защитник ПСЖ Тома Менье рассказал, боится ли он форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда накануне противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Боюсь ли я Холанда? Я его почти не знаю. У него отличная статистика, доказывающая, что «Боруссия» забивает невероятное количество голов. Однако они и пропускают много мячей.

На бумаге ПСЖ способен победить любую команду. Все зависит от нас.

Отметим, что в первых 4 матчах за немецкий клуб 19-летний Эрлинг забил 8 мячей. Недавно Холанд заявил, что еще не готов на 100 процентов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
Голов должно быть забито много.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 16:48
Можешь скоро узнать поближе.
Gelious
Gelious
сегодня в 16:21
А на крайняк отправишь в лазарет как Азара
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 16:10
Так а чего бояться? Фавр опять зассыт и на скамейке его оставит, и выпустит во втором тайме где-то при счёте 2-0 или 3-0.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:07
ожидается много голов в этих играх)
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