Сборная Аргентины досрочно обеспечила себе выход на Олимпиаду в Токио

Сборная Аргентины обеспечила себе участие в футбольном олимпийском турнире в Токио-2020 благодаря победе над сборной Колумбии.
Аргентина стала первой командой из Южной Америки, которая досрочно выиграла олимпийский отборочный турнир в зоне КОНМЕБОЛ.
Аргентинцы набрали 6 очков и опережают команды Бразилии (2 очка), Колумбии (1) и Уругвая (1). Все три остальные команды группы сохраняют математические шансы на выход из группы со второго места.
Также в январе стало известно, что «Спартак» решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии.
Хотя , откуда тебе знать.
Думать не учили ))
Хотя , откуда тебе знать.
Думать не учили ))