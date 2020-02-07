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Сборная Аргентины досрочно обеспечила себе выход на Олимпиаду в Токио

07 февраля 2020, 11:04

Сборная Аргентины обеспечила себе участие в футбольном олимпийском турнире в Токио-2020 благодаря победе над сборной Колумбии.

Аргентина стала первой командой из Южной Америки, которая досрочно выиграла олимпийский отборочный турнир в зоне КОНМЕБОЛ.

Аргентинцы набрали 6 очков и опережают команды Бразилии (2 очка), Колумбии (1) и Уругвая (1). Все три остальные команды группы сохраняют математические шансы на выход из группы со второго места.

Также в январе стало известно, что «Спартак» решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
07 февраля в 13:24
Отлично
3ton
3ton ответил Против ЦСКА
07 февраля в 12:41
    bsww
    bsww ответил ДСА
    07 февраля в 12:25
    Надо Месси туда взять, что бы хоть что то выиграл со сборной.
    Олимпиаду он как раз и выиграл
    ДСА
    ДСА
    07 февраля в 11:58
    Надо Месси туда взять, что бы хоть что то выиграл со сборной.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    07 февраля в 11:49
    Поздравляю Аргентину
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    07 февраля в 11:45
    Нет Месси и нет проблем у аргов. Из нацсборной выпихнуть гормона и ЧМ сразу возьмут.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    07 февраля в 11:24
    Без Месси получается.
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    07 февраля в 11:22
    Бразилия выиграет 13 летними пацанами)))
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