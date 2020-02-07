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Сборная Аргентины досрочно обеспечила себе выход на Олимпиаду в Токио

сегодня, 11:04

Сборная Аргентины обеспечила себе участие в футбольном олимпийском турнире в Токио-2020 благодаря победе над сборной Колумбии.

Аргентина стала первой командой из Южной Америки, которая досрочно выиграла олимпийский отборочный турнир в зоне КОНМЕБОЛ.

Аргентинцы набрали 6 очков и опережают команды Бразилии (2 очка), Колумбии (1) и Уругвая (1). Все три остальные команды группы сохраняют математические шансы на выход из группы со второго места.

Также в январе стало известно, что «Спартак» решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии.

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