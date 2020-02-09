«Наполи» на своём поле уступил «Лечче»

В матче 23-го тура Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Лечче».
В турнирной таблице хозяева встречи находятся на 11-м месте (30 очков), «Лечче» на 17-й строчке (22 очка).
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Лечче» 2:3 (0:1)
Голы: Милик 48, Кальехон 90 - Лападула 29, Лападула 61, Манкосу 82
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка (Мертенс 46), Демме, Зелински, Политано (Кальехон 62), Милик, Инсинье (Лосано 76)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Лечче»: Виджорито, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Донати, Майер (Петриччоне 68), Дейола (Пас 90+1), Барак, Сапонара, Фалько (Манкосу 75), Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.
Предупреждения: Кулибали 37, Зелински 57, Рисполи 66, Милик 73, Виджорито 78, Мариу Руй 80, Демме 84, Петриччоне 85
Судья: Джуа Антонио.
В прошлом туре «Наполи» обыграл «Сампдорию», а «Лечче» разгромил «Торино».
Гаттузо беги от туда(((
Гаттузо беги от туда(((