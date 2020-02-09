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«Наполи» на своём поле уступил «Лечче»

сегодня, 18:54
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

В матче 23-го тура Серии А «Наполи» на своем поле уступил «Лечче».

В турнирной таблице хозяева встречи находятся на 11-м месте (30 очков), «Лечче» на 17-й строчке (22 очка).

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Лечче» 2:3 (0:1)
Голы: Милик 48, Кальехон 90 - Лападула 29, Лападула 61, Манкосу 82

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка (Мертенс 46), Демме, Зелински, Политано (Кальехон 62), Милик, Инсинье (Лосано 76)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Лечче»: Виджорито, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Донати, Майер (Петриччоне 68), Дейола (Пас 90+1), Барак, Сапонара, Фалько (Манкосу 75), Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.

Предупреждения: Кулибали 37, Зелински 57, Рисполи 66, Милик 73, Виджорито 78, Мариу Руй 80, Демме 84, Петриччоне 85

Судья: Джуа Антонио.

В прошлом туре «Наполи» обыграл «Сампдорию», а «Лечче» разгромил «Торино».

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Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:13
Рино стабильно нестабилен
h8you
h8you
сегодня в 19:06
а николка только в п-ку начал верить хахаха
beefs
beefs
сегодня в 19:02
Чудеса какие то после Нового Года..
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 19:02
Бывает.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 18:55
старуха виновата))) хахахаха
Гаттузо беги от туда(((
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