Зидан: «Все хотят, чтобы у „Реала“ были проблемы, но их нет»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Примеры с «Осасуной».

В начале матча нам пришлось тяжело, но после пропущенного мяча мы стали играть лучше. Это заслуженная победа. Мы держали интенсивность всю игру, но и соперник был очень хорош. Наша команда показала отличный матч, но мы еще ничего не выиграли. Впереди много работы.

Азар? Сегодня еще не время для его появления. Посмотрим на следующей неделе.

Бэйл хорошо отыграл в нападении и защите, но ему не хватает тонуса, поэтому я заменил его. Гарет является важным игроком, он показал это сегодня. Все хотят, чтобы у нас были проблемы, но их нет.