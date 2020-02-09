Лукас Васкес: «Раньше в таких матчах, как с „Осасуной“, мы упускали титул»

Нападающий «Реала» прокомментировал победный результат во встрече 23-го тура Примеры с «Осасуной»:

После вылета из Кубка Испании для нас было важно сегодня победить. Думаю, что мы сегодня здорово себя проявили. Это была сложная неделя для нас.

Все победы важны, что в гостевых играх, что на «Бернабеу». Нам необходима стабильность. «Реал» в прошлые годы упускал чемпионство в таких выездных матчах. Сейчас мы будем в гонке за титул до самого конца.