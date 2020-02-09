Д. Бент: «Жаль Погба, люди постоянно обвиняют его»

Бывший футболист сборной Англии поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» :

Временами мне его жаль. По любому поводу Погба делают козлом отпущения. Даже если он не играет, то люди все равно обвиняют его.

Думаю, что использование соцсетей не идет ему на пользу. Сначала он говорит, что болеет, а потом танцует на свадьбе. Это наводит на дурные мысли людей. Спрос огромен, если игрок уровня Погба в 26 лет становится доступным для трансфера. Не удивлюсь, если его захотят подписать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поль может играть за любую команду мира, если он в форме.