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Д. Бент: «Жаль Погба, люди постоянно обвиняют его»

сегодня, 20:12

Бывший футболист сборной Англии Даррен Бент поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба:

Временами мне его жаль. По любому поводу Погба делают козлом отпущения. Даже если он не играет, то люди все равно обвиняют его.

Думаю, что использование соцсетей не идет ему на пользу. Сначала он говорит, что болеет, а потом танцует на свадьбе. Это наводит на дурные мысли людей. Спрос огромен, если игрок уровня Погба в 26 лет становится доступным для трансфера. Не удивлюсь, если его захотят подписать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поль может играть за любую команду мира, если он в форме.

Думаю о том, что ему и МЮ нужно расстаться друг с другом. Тогда все смогут сосредоточиться на «красных дьяволах», а не на том, чтобы искать козла отпущения. В последние годы в этой роли оказался Погба.

Ранее стало известно, что «Ювентус» хочет вернуть Погба из-за форварда Пауло Дибалы

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:33
А может Погба сам себе устроил такую жизнь? Мне его не жаль, он сам виноват в своих бедах и то как все к нему относятся.
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