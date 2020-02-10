Тренер «Сельты»: «Через две недели Смолов будет выглядеть намного лучше»

Главный тренер «Сельты» заявил, что российский форвард команды улучшит свои игровые кондиции.

Брадарич и Смолов пришли к нам посреди предсезонной подготовки в своих командах, долгое время они не играли. Мы не можем рисковать ими. Есть вероятность получения травмы. Мы должны быть осторожными, через две недели они будут выглядеть намного лучше.