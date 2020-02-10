Тренер «Сельты»: «Через две недели Смолов будет выглядеть намного лучше»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что российский форвард команды Фёдор Смолов улучшит свои игровые кондиции.
Брадарич и Смолов пришли к нам посреди предсезонной подготовки в своих командах, долгое время они не играли. Мы не можем рисковать ими. Есть вероятность получения травмы. Мы должны быть осторожными, через две недели они будут выглядеть намного лучше.
Ранее «Сельта» обыграла одного из лидеров Примеры - «Севилью». Смолов провел на поле 88 минут, результативными действиями не отметился.